Las lluvias y la nueva ITC de ascensores ponen a prueba a las comunidades de propietarios en Granada

Las lluvias de los últimos días han traído consigo un problema recurrente en las comunidades de propietarios: las humedades y filtraciones. Ante esta situación, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Granada, Rafael Martín-Abel Gómez, ha aclarado cuáles son los pasos a seguir y las coberturas que ofrecen los seguros.

El laberinto de los seguros por humedades

Rafael Martín-Abel Gómez explica que, al no haberse tratado de lluvias extraordinarias, la responsabilidad no recae en el consorcio. El problema surge cuando las aseguradoras rechazan los partes alegando que "los daños se producen por defecto de impermeabilización", considerándolo un riesgo no cubierto. Esta situación obliga a las comunidades a tomar la iniciativa.

El procedimiento correcto, según indica el presidente, consiste en dar parte a la compañía, que constatará el siniestro. A continuación, "la comunidad debe reparar el origen" del problema. Una vez solucionado, la aseguradora enviará a sus reparadores para arreglar los daños internos de la vivienda, como la pintura.

Un parque de ascensores envejecido

Otro de los grandes retos para las comunidades es la modernización de los ascensores, cuyo parque en Granada está mayoritariamente antiguo, con equipos que superan los 25 o 30 años. Así lo señala David Morente, jefe de zona de Schindler en Granada, quien destaca que la nueva ITC responde a una necesidad urgente de seguridad. Su compañía, que combina 150 años de tecnología suiza con una fuerte presencia local, trabaja para acompañar a las comunidades en este proceso.

David Morente afirma que su estrategia está volcada en los administradores, ya que "es quien mejor conoce las necesidades del vecino". Schindler ya colabora con el 75% de los administradores de fincas de Granada y busca convertirse en un socio fundamental para el resto. Frente a un sector que "lamentablemente se está despersonalizando", su compromiso es la atención personalizada, la rapidez y la presencia física para resolver dudas.

Adelantarse a la normativa y formar talento

Morente subraya que muchos de sus clientes ya estaban preparados para la nueva ITC, ya que Schindler suele ir "un poquito por delante de lo que va a suceder". Elementos ahora obligatorios como las cortinas ópticas o los sistemas de comunicación bidireccional ya eran habituales en sus instalaciones, lo que demuestra su anticipación a las normativas de seguridad.

Para garantizar un servicio de calidad, la compañía apuesta por el desarrollo del talento técnico. Además de su escuela en Zaragoza, han lanzado el programa Schindler Campus para formar a profesionales desde cero en provincias como Granada, fortaleciendo así el futuro del sector con personal cualificado.