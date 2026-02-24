COPE
Salvar a los caballitos de mar desde Gran Canaria

El congreso internacional SyngCo 2026, resultado de la colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Fundación Loro Parque, congregó en la isla a científicos de primer nivel especializados en biología marina y conservación de signátidos

Entrevista a Ángel Curros, director de Biología de Poema del Mar

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

Tracking