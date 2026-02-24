PALMA 2031 -CIUDAD DE CULTURA
EPISODIO 5: FESTIVALES DE CINE
Palma no tiene un solo festival de cine. Tiene muchos más. Miradas distintas. Formas diversas de entender la pantalla. Espacios donde el cine es encuentro, pensamiento y ciudad. En una misma isla conviven el cine independiente, la vocación internacional y el documental de autor. No es casualidad: es el reflejo de una Palma culturalmente viva. En esta Palma 2031 que imagina su futuro desde la cultura, los festivales no compiten: dialogan y construyen identidad. Hoy hablamos de los festivales que proyectan Palma al mundo… y del mundo que llega a Palma a través del cine. Un podcast original de COPE Mallorca.
Alicia Cabrera
Mallorca - Publicado el
1 min lectura9:58 min escucha
Temas relacionados
