Lorca aumenta un 12,6% su oferta de plazas de FP hasta superar las 3.500

Este martes comienza el curso para los alumnos de Formación Profesional con 395 nuevas plazas, en Lorca, un incremento del 12,8 por ciento.

Un total de 3.510 alumnos se incorporan a las aulas en un curso en el que se ofrecen grados nuevos en los centros formativos.

Entre ellos se encuentran los grados medios de Seguridad, en el instituto de secundaria Bartolomé Pérez Casas, con 20 plazas, y el de 'Guía en el medio natural y de tiempo libre', en el José Ibáñez Martín, con 30 plazas.

Este centro también acogerá el grado superior de 'Acondicionamiento Físico' con otras 30 plazas.

Las instalaciones municipales del complejo deportivo Felipe VI serán utilizadas por el alumnado y docentes de los nuevos grados de enseñanzas deportivas.

El consistorio ha cedido a la Consejería de Educación y Formación Profesional el uso de estos espacios tras la firma de un convenio.

El centro educativo utilizará las instalaciones deportivas en horario de mañana.

En Lorca más de mil alumnos están matriculados en el Centro Integrado de FP, que recientemente ha recibido recibir el sello de Calidad Educativa Región de Murcia, que tiene una vigencia de tres años.