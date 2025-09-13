López Miras, Mayordomo de Honor del Paso Blanco de Lorca

El Paso Blanco de Lorca ha nombrado Mayordomo de Honor de la cofradía al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, como reconocimiento a su compromiso con la Semana Santa y a su papel de “embajador incansable” de las procesiones de su ciudad natal.

El presidente ensalzó “el orgullo de mostrar al mundo la Semana Santa de Lorca” y conseguir así “que cada vez nos conozca más gente y en más lugares” y recordó el año 2019, en que fue nombrado pregonero de la Semana Santa de Lorca, “la máxima expresión del ser lorquino” .

El nombramiento tuvo lugar en la capilla de El Rosario, sede religiosa de la cofradía blanca, tras la misa mayor con motivo del vigésimo octavo aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Amargura.

López Miras participa cada año como hebreo en procesión del Domingo de Ramos del Paso Blanco, cada Jueves Santo como portapasos del Cristo del Rescate y desde hace dos años encarnando el papel del emperador romano Teodosio I El Grande.

Esta imagen de López Miras como emperador dirigiendo una cuadriga a gran velocidad en los desfiles bíblico-pasionales “ha dado la vuelta a España generando una repercusión mediática sin precedentes para la Semana Santa lorquina”, ha indicado la cofradía.