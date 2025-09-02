COPE
Podcasts
Lorca - Águilas
Lorca - Águilas

IFELOR acoge, el próximo domingo, la XI Concentración de Vehículos Clásicos Lorca y IV Salón AutoRetro 2025

La jornada se celebrará de forma ininterrumpida de 9.00h a 20.00 horas y acogerá actividades de todo tipo

Lorca acoge la XI concentración de Vehículos Clásicos
00:00
Descargar
José Ángel Ayala

Crónica concentración de vehículos Clásicos de Lorca

José Ángel Ayala

Lorca - Publicado el

1 min lectura

 IFELOR acoge, el próximo domingo, la XI Concentración de Vehículos Clásicos Lorca y IV Salón AutoRetro 2025 , una jornada que  será ininterrumpida en horario de 9:00h a 20:00h y acogerá un sinfín de actividades: exposición de todo tipo de vehículos clásicos, venta de recambios, antigüedades, coleccionismo y miniaturas, además de demostraciones y exhibiciones 

Este año contará con un gran número de novedades y actividades para todos los públicos, teniendo siempre como eje central la gran exposición de vehículos clásicos, como zona de concentración de hasta 300 vehículos, almuerzo y chiringuito climatizado durante todo el día, exposiciones con vehículos singulares y colecciones privadas, así como venta de recambios y miniaturas.

Entre los trofeos destacan premios tan variados como: club más numeroso, vehículo más lejano, moto más antigua o vehículo más desastre, entre otros títulos de lo más llamativos y originales. 

La inscripción será anticipada a través de la web vehiculosclasicoslorca.com y tendrá un precio de 10 euros, que deberán abonarse el mismo día del evento. El acceso de vehículos será de 9:00h a 12:00h (según aforo, siendo el máximo de 300 vehículos con más de 27 años de antigüedad). 

Escucha en directo

En Directo COPE LORCA

COPE LORCA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

11:00H | 31 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking