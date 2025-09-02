IFELOR acoge, el próximo domingo, la XI Concentración de Vehículos Clásicos Lorca y IV Salón AutoRetro 2025 , una jornada que será ininterrumpida en horario de 9:00h a 20:00h y acogerá un sinfín de actividades: exposición de todo tipo de vehículos clásicos, venta de recambios, antigüedades, coleccionismo y miniaturas, además de demostraciones y exhibiciones

Este año contará con un gran número de novedades y actividades para todos los públicos, teniendo siempre como eje central la gran exposición de vehículos clásicos, como zona de concentración de hasta 300 vehículos, almuerzo y chiringuito climatizado durante todo el día, exposiciones con vehículos singulares y colecciones privadas, así como venta de recambios y miniaturas.

Entre los trofeos destacan premios tan variados como: club más numeroso, vehículo más lejano, moto más antigua o vehículo más desastre, entre otros títulos de lo más llamativos y originales.

La inscripción será anticipada a través de la web vehiculosclasicoslorca.com y tendrá un precio de 10 euros, que deberán abonarse el mismo día del evento. El acceso de vehículos será de 9:00h a 12:00h (según aforo, siendo el máximo de 300 vehículos con más de 27 años de antigüedad).