El Gobierno murciano levantará el cierre perimetral tras el fin del estado de alarma

El Gobierno murciano optará finalmente por levantar el cierre perimetral una vez que finalice el estado de alarma, este domingo 9 de mayo, y el toque de queda tampoco continuará como hasta ahora, sino que será sustituida por una limitación de la actividad no esencial desde la medianoche hasta las 6.00 horas.

Así lo ha hecho saber el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en una rueda de prensa que ha ofrecido acompañado por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras presidir la reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Covid en el Palacio de San Esteban.

"Hoy, casi con toda probabilidad estaríamos anunciando la prórroga del cierre perimetral, pero la situación en la que nos ha situado el Gobierno de España nos ha llevado a tener en cuenta que, muy probablemente, esa decisión no sería ratificada al contar con una de las tasas de incidencia más bajas del país", ha manifestado.

Por otro lado, ha señalado que en los municipios se tomarán medidas de contención una vez que superen el nivel medio-alto de transmisión y se confinarán aquellas localidades que tengan una incidencia superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes o en las que haya subido más de un 80% respecto al dato de la semana anterior.

Además, el Gobierno regional ha aprobado aumentar hasta seis el número de personas que se pueden reunir en grupos tanto en el ámbito privado como público; en los locales de hostelería se restringen a seis los comensales tanto en exterior como en interior; y ha ampliado el aforo en las celebraciones en establecimientos reglados hasta llegar a 50 personas si es en el interior y se mantiene en 100 en el exterior.

López Miras ha reconocido que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región solo tendría que ratificar las medidas que afectan a derechos fundamentales como, en este caso, la que restringe el derecho de reunión a seis personas. No obstante, ha defendido que "epidemiológicamente está más que acreditado que es esencial limitar el número de personas que se reúnen para restringir la interacción social". Con todo, si fuera rechazada por el TSJ, ha reconocido que "tendríamos un problema" porque no se podría limitar la interacción social hasta que resuelva el Tribunal Supremo.

Ha admitido que "vivimos momentos de cierta ilusión, de esperanza, y todos vemos que estamos más cerca de acercarnos a los nuestros", pero ha advertido que "superar la pandemia no puede ser una sucesión de avances y retrocesos". Así, apuesta por avanzar pero con un paso "lento, firme y seguro".

"Es lo que nos deja el Gobierno central, que primero se escondió tras las comunidades autónomas para hacerlo ahora tras los jueces", según López Miras, quien ha reprochado que Pedro Sánchez "se desentendió hace tiempo de la pandemia y abandonó a su suerte a las comunidades".

EN VIGOR EN LA MEDIANOCHE DEL SÁBADO AL DOMINGO

Estas medidas entrarán en vigor a las 00.00 horas de la noche del sábado al domingo, justo en el momento en el que decaerá el Estado de alarma, una figura legal contemplada en la Constitución Española que se debía adoptar, "toda vez que el Gobierno central había decidido apartarse de la gestión de la pandemia y delegarla en las comunidades".

"Este periodo debería haber servido para probar un plan alternativo a esta figura tan excepcional pero, lamentablemente, no ha sido así", tal y como ha criticado López Miras. Sin embargo, ha ensalzado que el Gobierno regional ha aprovechado el "paraguas" que le daba este Estado de alarma para tomar medidas "contundentes" con las que frenar una letal tercera ola en la Región".

Ha destacado que la situación exigía medidas "contundentes" para proteger la vida de los murcianos. "Decisiones que no han sido fáciles, que han afectado a la vida de muchas personas, pero que este Gobierno ha asumido con el único objetivo de proteger la vida para, después, proteger todo lo demás", ha añadido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Asimismo, ha ensalzado que las medidas adoptadas por el Gobierno murciano han sido "muy eficaces" y "fundamentales" para lograr ser "la primera y única comunidad en alcanzar lo que el Ministerio de Sanidad denomina nueva normalidad".

Por eso, ha subrayado que hoy "afrontamos el final del Estado de alarma en una situación notablemente mejor que el resto de comunidades, lo que nos permite dar ese oxígeno que tanto necesitan las familias, los trabajadores y las empresas".

PROCESO DE VACUNACIÓN

"Debemos afrontar esta, esperemos, última etapa de la pandemia con seguridad jurídica, con rigor, y debemos lograr una inmunización masiva que haga que nadie corra peligro", ha ratificado López Miras, quien estima necesarias estas medidas mientras avanza el proceso de vacunación que, en "apenas" dos o tres semanas habrá alcanzado unos índices que "nos permitirán volver a ese tiempo que ya echamos de menos".

Y es que ha afirmado que todos los mayores de 80 años están ya vacunados; casi el 90% de los mayores de 70 años también lo está y, en "apenas" dos semanas, lo estarán también los mayores de 60 años "si seguimos recibiendo vacunas". El presidente del Gobierno murciano ha afirmado que el 27% de la población está vacunada con, al menos, una dosis, y ya ha comenzado la inmunización de las personas con edades comprendidas entre los 50 y los 59 años.

"Este debe ser el punto de inflexión según nos indican los expertos, y nos queda muy poco", según López Miras, quien ha pedido "unos días más de sacrificio para que no haya vuelta atrás". Por esto, ha exigido al Gobierno de España "que permita vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca" porque hay 70.000 vacunas en la Región esperando en el frigorífico. Ha recordado que España e Irlanda son los dos únicos países que siguen sin pronunciarse a este respecto.

Al ser preguntado por el motivo por el que la Región está a la cola en los rankings de administración de vacunas en relación a las dosis recibidas, López Miras ha advertido que Murcia es una de las comunidades que lleva un mayor porcentaje de personas vacunadas por franjas de edad.

"Lo cierto es que tenemos un 14% de vacunas, esas 70.000 de AstraZeneca, que no tenemos autorización para administrarlas a aquellas personas a las que hay que ponerles la segunda dosis", según López Miras. Además, ha criticado que las decisiones del Gobierno de España con las vacunas de AstraZeneca "están dificultando muchísimo que las personas confíen en esa vacuna".

Todo ello, a pesar de que es una vacuna "segura, que se está poniendo en el resto de Europa". La estrategia del Gobierno de España, en cambio, "está haciendo que haya muchas personas que tengan dudas sobre esa vacuna; hay negativas a la hora de ponerse esta vacuna y hay citaciones que luego no se cumplen".

No obstante, ha asegurado que el Gobierno murciano tiene una hoja de ruta para implementar la vacunación con Pfizer, con Moderna y con Janssen durante la semana que viene. "Si todo transcurre con normalidad, Murcia alcanzará las cifras de la media nacional", según Pedreño.

Pedreño ha señalado que Murcia no ha sido siempre la última en el ranking de vacunación. No obstante, ha advertido que es un proceso "complejo" y la vacuna de AstraZeneca ha generado "desconfianza".

"Entre los 60 y los 69 años, la gente mayoritariamente no quiere ponerse esa vacuna, por lo que se desprograman citas, se cita a gente que no acude o, incluso, la rechazan porque no se la quieren poner", según Pedreño. De hecho, explica que la Consejería está usando mayoritariamente Pfizer.

Incluso, en algunos pabellones, por logística, se citaba a un número de personas y, posteriormente, se presentaba menos gente por un problema de aceptación de la vacuna. Con todo, ha defendido que se han puesto 485.322 vacunas, por lo que el ritmo es "adecuado".