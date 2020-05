El PP denuncia que el alcalde está poniendo muy poco de su parte para ayudar a los autónomos

La concejal del Partido Popular, Mari Huertas García, ha exigido al alcalde "que se ponga a trabajar para que las familias lorquinas que desarrollan su actividad profesional como vendedores en los tradicionales mercados que se celebran en nuestras pedanías puedan reanudar su trabajo. Son muchos los hogares lorquinos en los que no están entrando ingresos para el sustento de las familias por la terquedad del alcalde del PSOE de impedir el desarrollo de estos mercados. Se da la circunstancia, además, de que en la mayoría de los municipios de nuestro país ya se están volviendo a celebrar estos mercados, por lo que reclamamos que desde el actual gobierno local sean sensibles a las difíciles circunstancias que están viviendo estas familias."

García indicó que "ya hace unas semanas, ante la dejadez y parálisis del alcalde del PSOE, tuvimos que ser los representantes del PP en el Ayuntamiento quienes tomáramos la iniciativa y solicitáramos que se recuperara el mercado semanal de los jueves en el recinto del Huerto de la Rueda. Lo conseguimos y la semana pasada entró en funcionamiento, pero la pereza del actual gobierno local impidió que se reanudaran también los mercados que prestan servicio a los vecinos de las pedanías. Es incongruente que el ayuntamiento imposibilite estos mercados, e insistimos en que tienen que recuperarse cuanto antes. El grado de improvisación, desidia y abandono es tal que en el mercado de los jueves siguen sin poder tener acceso a un servicio tan básico y necesario como el uso de los aseos. ¿Cómo pretenden que estos profesionales desarrollen su trabajo durante ocho horas privándoles de la posibilidad de acceder a algo tan elemental como un aseo? Exigimos que corrijan este nuevo despropósito, que se suma a la extensa lista de disparates que nos estamos encontrando por parte de Pedro Sánchez y Diego José Mateos."

Desde el PP insisten en que "se ayude a nuestro tejido económico y productivo a conseguir su reactivación, y es obvio que el alcalde del PSOE está poniendo muy poco de su parte para que esto sea posible. Hemos de recordar que sus medidas han levantado el rechazo unánime de las instituciones y colectivos de profesionales, empresarios y autónomos, una situación que se agrava con el bloqueo de cuestiones básicas de “papeleo” que tampoco son capaces de solucionar. La gente de Lorca está harta de escuchar excusas vagas y de sufrir las consecuencias de un equipo de gobierno agotado y cruzado de brazos. El alcalde del PSOE se está mostrando incapaz de gestionar y resolver los problemas de los lorquinos, y en el caso concreto de los mercados que se realizan en el municipio, ha sido el Partido Popular el que ha tenido que ir marcándole la marcha. Tanto en este asunto como en la mayoría de los temas municipales, no están a la altura de las circunstancias, y actúan a remolque de las iniciativas y reclamaciones que le estamos marcando. Es por ello que tenemos que recordarles que ejercer el gobierno del ayuntamiento supone trabajar mucho más para resolver los problemas de los lorquinos. Sin embargo, durante los once meses que llevan al frente del Consistorio Municipal, están mostrando una total indolencia ante los problemas de la gente. No están atendiendo a los ciudadanos, quienes, ante la pasividad e inoperancia del actual gobierno local, siguen acudiendo al Partido Popular para que seamos nosotros los que resolvamos los problemas."