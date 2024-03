Deniegan excarcelación de uno de los acusados del intento de homicidio junto a un instituto de Lorca

La Audiencia Provincial de Murcia ha rechazado el recurso presentado por uno de los dos hermanos que fueron detenidos como presuntos autores del apuñalamiento de otro hombre en diciembre del pasado año en las pistas deportivas anexas a un instituto de Lorca y que pidió su excarcelación.



A través de un auto al que ha tenido acceso Efe, la Sala confirma la procedencia del ingreso y pernanencia en prisión no solo por la gravedad de los hechos que se le imputan, sino, también, por el riesgo que existe de reiteración delictiva.



Así, añade, denunciante y denunciados se conocen, viven en la misma población y suelen frecuentar los mismos lugares, además de tener en cuenta que los dos hermanos actuaron de forma conjunta, supuestamente.



Señala el auto de la Audiencia, contra el que no cabe recurso alguno, que hay indicios sólidos que incriminan a los dos en la agresión, como se deduce de lo declarado no solo por la víctima, sino, también, por los testigos.



Concluye el auto que los hechos son graves, ya que, salvo calificación posterior, podrían ser constitutivos de un presunto delito de homicidio en tentativa o de lesiones agravadas