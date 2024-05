La Comunidad se suma a quejas del Ayuntamiento Lorca por la “opacidad” sobre obras del soterramiento

El Gobierno regional se ha sumado a las quejas del Ayuntamiento de Lorca por la falta de información sobre los plazos de las obras del soterramiento del AVE. El consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, ha hablado de la "opacidad" del Ministerio de Transporte sobre el asunto y ha explicado que ha solicitado en tres ocasiones reuniones al ministro Óscar Puente y al presidente de Adif, Ángel Contreras, sin haber obtenido respuesta.

“Lo que sabemos es por la prensa. No se nos transmite ninguna información, no sabemos nada de plazos y lo poco que podemos averiguar es lo que nos cuenta gente del sector, pero eso no es información oficial”, ha dicho Pancorbo ante el alcalde, Fulgencio Gil, que ha explicado que Adif también ha ignorado los “requerimientos” del consistorio para mantener una reunión de coordinación antes de que empiece el soterramiento.

“No se nos da ningún tipo de audiencia para abordar estas cuestiones y el problema es que hay que planificar la situación del tráfico, los cortes de calles, de acceso a garajes como consecuencia de las obras”, ha lamentado Gil.

El alcalde ha avisado de que “vamos a tener problemas” y ha advertido de que el consistorio “no va a permitir que conviertan Lorca en un caos” por las obras para soterrar el ferrocarril.

Gil sospecha que el inicio de las obras será muy próximo ya que hay vecinos de las Alamedas que han recibido notificaciones de Adif para avisarles de que en unos días no podrán entrar a sus garajes por esos trabajos.