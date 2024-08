"El Buen Camino", 30 años prestando servicio a personas desfavorecidas

El Buen Camino es un centro de atención y rehabilitación de personas con adicciones ‘con o sin sustancias', cuyos objetivos principales son la rehabilitación y reinserción social y laboral de personas con problemas de adicción. El centro, que pertenece a la Asociación de El Buen Camino, dispone de 23 plazas de carácter mixto, privadas o concertadas con el Servicio Murciano de Salud. Y ofreciendo a los usuarios un servicio en régimen residencial con tratamiento especializado y multidisciplinar con terapias individuales y grupales, talleres, un sistema dinámico de llamadas telefónicas, visitas familiares y permisos domiciliarios.

El centro cuenta con un tratamiento integral e individualizado dirigido al ‘paciente' y una labor de asesoramiento a sus familiares. El equipo de trabajo es multidisciplinar y compone de: psicólogos, trabajador social, enfermero, educador social, integradores sociales y otros profesionales que complementan el servicio dado. Este equipo multidisciplinar lleva a cabo un proceso terapéutico y reeducativo del paciente a través de un plan individualizado de tratamiento, sin olvidar el ámbito familiar y atendiendo a tres pilares: Recuperación física y de hábitos de conducta a nivel personal, social y familiar; Integración y normalización social y Reinserción laboral.

Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, ha querido realizar una visita al centro del Buen Camino, con motivo del 29 Aniversario del comienzo de la actividad de la entidad en nuestro municipio, cuyo objetivo fundamental se sustenta en favorecer la rehabilitación integral de sus usuarios y su autonomía personal mediante la adquisición de hábitos de vida saludables. Para ello, cuentan -entre otros- con el desarrollo de talleres ocupacionales de diverso tipo, carpintería, restauración, etc. que ayudan a sus usuarios a complementar sus tratamientos y permiten dotarles de instrumentos básicos en favor de su integración en el mundo laboral y, sobre todo, confianza en el ámbito familiar y social.

Fulgencio Gil ha destacado y ha agradecido a El Buen Camino la labor socio-sanitaria que realiza en nuestro municipio, puesto que “gracias a ella decenas de personas consiguen una nueva oportunidad, al tiempo que fomentan su integración social y laboral, sin olvidar la atención a sus familiares durante el proceso. Por eso, el Gobierno de Lorca no dudará en seguir acompañándolos en esta andadura, participando de sus proyectos, atendiendo sus solicitudes, comprometiéndonos con los valores que enmarca su cometido, porque así entendemos nuestro modelo de municipio; una Lorca de oportunidades que no se olvida de aquellos que más lo necesitan, y así lo contemplamos en nuestro ‘Compromiso Marco 2032’. Por eso, no dudaremos en el impulso de la colaboración institucional del Consistorio con la Asociación, una cooperación que pueda permitir dar continuidad a determinados programas puestos a disposición de la rehabilitación, la asistencia y la integración, consolidando a Lorca como un municipio solidario”.