El Ayuntamiento y vecinos de Lorca afectados por el último mapa de riesgo de inundación publicado por el Ministerio de Transición Ecológica se reunirán para presentar alegaciones

El Ayuntamiento de Lorca llevará a lo largo del mes de septiembre a cabo una ronda de reuniones con todos los agentes afectados tras la última actualización, por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre el mapa de riesgo de zonas inundables.

Esta reunión se realizará en IFELOR, y se espera contar con Asociaciones vecinales, con los propios damnificados, pero también con entes como CECLOR o Cámara de Comercio para poner en común, además de las cuestiones que directamente les atañen, las futuras alegaciones que se presenten por parte del Ayuntamiento de Lorca y que reflejen sus reclamaciones, sumando a las de carácter técnico, las de ámbito patrimonial y social.

El concejal de pedanias e infraestructuras, Ángel Meca considera "incomprensible que la Confederación vaya por la cuarta actualización de lo que llaman los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación cuando -ni siquiera- han contestado a las alegaciones de los anteriores, y en este último mapa han ampliado en más de un 50 por ciento de las zonas de flujo preferente y lo han hecho sin rigor, ni profesionalidad, ni consenso, ni coherencia”

El propio edil asegura que “la última expansión de las zonas inundables no sólo NO aumenta la seguridad de manera específica (dejando islas en pleno flujo) o corrige las incoherencias de los mapas anteriores, sino que destruye los derechos de propiedad, reduciendo el valor de los terrenos y generando un perjuicio económico y social grave para los vecinos, afectando directamente a muchísimos propietarios y actividades profesionales, como si hablásemos de expropiaciones en cubierta. Vecinos del Campillo, Torrecilla, La Escucha, Purias o Cazalla donde vemos grandes afecciones sin justificación”, ha sumado Meca.

La cuestión, indica Meca, es que “se incluyen nuevas áreas, pero dejan fuera otras que realmente tienen riesgo de inundación. ¿Cuántos mapas y líneas de colores en un papel más nos quedan por ver? cuando lo que tenemos que hacer es proteger verdaderamente a los ciudadanos con las presas y diques que llevamos reclamando años. “El canal de desagüe de la Rambla de Biznaga, las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla; que también queda muy afectada por esta última publicación. No podemos hacer una valla, pero si un terraplén de siete metros con motivo de las obras del AVE en una zona inundable. Es que es incomprensible”, ha reseñado el concejal de Infraestructuras.