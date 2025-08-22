El Ayuntamiento de Lorca asegura que ha realizado "la mayor ejecución de desbroce de caminos de la historia del municipio con más de 700km"

El Ayuntamiento de Lorca asegura que ha realizado la mayor ejecución de desbroce de la historia en el municipio sumando cerca de 800 kilómetros de márgenes de carreteras y caminos

Responde así, a las críticas vertidas en las últimas horas por el PSOE en Lorca, donde el concejal, Juan Carlos Segura, aseguraba que muchos caminos y carreteras "están sin limpiar, cubiertos de maleza y pone en riesgo a los vecinos del municipio"

Ángel Meca, concejal de pedanías del consistorio lorquino ha indicado que las actuaciones, que implican la eliminación de maleza, ramas caídas, arbustos, escombros y residuos, entre otros, supone una inversión municipal superior a 100.000 euros y son los operarios municipales los que realizan labores manuales, utilizando además maquinaria especial en aquellas zonas con más riesgo.

Meca también ha pedido al PSOE que "si tan preocupados están por los vecinos de Río, lo primero que tenían que haber hecho era haber avisado la Demarcación de Carreteras para que inspeccionen cómo tienen las vías de servicio en Río, y, por supuesto, haber ido a la Confederación y haberle pedido a su presidente la limpieza y el desbroce de todos los cauces del río Guadalentín a su paso por la pedanía."

El concejal del PP, ha asegurado que este " año es un año histórico en materia de desbroce. Las lluvias de la primavera han provocado una proliferación de matorral en las cunetas impresionantes, y en eso es en lo que estamos trabajando de manera continuada y desde hace meses, esperando finalizar toda la cobertura estos días en los que termina el mes de agosto, respondiendo a todas las demandas, y a un plan de limpieza nunca visto. Hay que tener en cuenta que contamos en Lorca con una red de caminos extremadamente amplia y dispersa y en eso estamos trabajando”.