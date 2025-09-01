El Ayuntamiento de Lorca abre el plazo de inscripción para las actividades de gimnasia para mayores de la Universidad Popular

Los interesados, que deben ser mayores de 65 años, pueden realizar su solicitud en la sede de la entidad, ubicada en La Alberca, eligiendo cuatro opciones distintas en horario de mañana

Este curso de gerontología se desarrollará en las instalaciones de Sutullena, en la calle Tenor Mario Gabarrón, desde el 14 de octubre hasta mayo de 2026; y cuenta con un total de 160 plazas disponibles

El objetivo de este curso es permitir a los mayores del municipio reforzar su movilidad y autonomía personal mediante dinámicas de gimnasia, actividad física y mantenimiento.

Estos cursos, que se desarrollarán en las instalaciones donde la entidad desarrolla también sus actividades, en la calle Tenor Mario Gabarrón, 1. Esquina calle Grecia, desde el próximo 14 de octubre hasta mayo del próximo año, atienden a un tipo de gimnasia orientada a la estimulación de las habilidades y capacidades de nuestros mayores. Hablamos de actividades que están especialmente diseñadas para ajustarse a sus capacidades, fomentando no sólo la movilidad, el equilibrio, la fuerza y la autonomía, sino también el bienestar emocional, las relaciones sociales y los hábitos de vida saludables