1,2 millones de euros para la prevención de incendios en Lorca, Totana y Mazarrón

La Consejería de Medio Ambiente, ha puesto en marcha una iniciativa que se centra en las pedanías altas de Lorca como Avilés, Zarzadilla de Totana y Zarcilla de Ramos, así como en diversas sierras de Totana y Mazarrón.

Su ejecución incluye crear un nuevo punto de vigilancia en el monte 73 Sierra de Pedro Ponce y Ciller (Lorca), fundamental para la detección temprana de incendios; y construir un muro de contención en la Sierra del Algarrobo (Mazarrón) que estabilizará un deslizamiento que afectaba a un camino principal.

Además, se llevarán a cabo tratamientos selvícolas en 25 hectáreas de los montes Los Abadíes (Lorca) y Sierra y Llano de las Cabras (Totana) con clareos y podas para reducir la acumulación de combustible forestal.

También se van a realizar mejoras en más de 40 kilómetros de pistas forestales

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, subrayó que “la inversión, cercana a 1,2 millones de euros, financiados a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), no solo incrementa la seguridad frente a emergencias, sino que moderniza la infraestructura forestal, posicionando a la Región de Murcia como referente en la gestión preventiva y sostenible de sus espacios naturales”.

El proyecto, que estará finalizado antes de concluir el presente año, contribuirá a conservar la biodiversidad, mejorar la variabilidad inter e intraespecífica, reducir la continuidad del combustible forestal y mantener los servicios ecosistémicos. Con ello, se persigue garantizar la seguridad de la población, preservar el patrimonio natural y promover un uso responsable de estos espacios.