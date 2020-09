Unai "800" Emery

Unai Emery vivirá su partido número 800 como técnico. Lo hará nada más y nada menos que en el encuentro que jugará el Villarreal ante el FC Barcelona en el Camp Nou esta noche a las 21.00 horas. Un escenario espectacular para celebrar esa cifra mágica, aunque no ha ganado nunca en ese terreno de juego, que ha visitado con cinco equipos diferentes.

El ahora técnico del Villarreal vivirá una noche especial ante el FC Barcelona que llega con la crisis institucional y con Koeman debutando en el banquillo blaugrana.

El inicio de Unai Emery en los banquillos se remonta al curso 2004/2005 cuando una lesión de rodilla (sólo pudo jugar cinco partidos ese año) y la mala situación en la tabla del Lorca Deportiva CF, desencadena la destitución del técnico Quique Yagüe. Pedro Reverte, entonces director deportivo y Antonio Baños, presidente de la entidad, confían el equipo al vasco, quien no dudó un instante en cambiar el vestuario de la plantilla por el del entrenador.

Difícil situación, pasar de ser compañero a "jefe" en sólo unos días. El reto lo aceptó y se hizo con un vestuario donde militaban varios vascos más, caso de Iñaki Bea, Gurrutxaga, Huegún o Xavi Sánchez. Ex del Toledo y Real Sociedad entre otros, era un amante de la táctica y estrategia, lo que le hizo obtener el título de entrenador.

El 9 de enero de 2005 dirigio su primer partido ante el Écija en el Municipal San Pablo, aunque lo tuvo que hacer desde la grada ante la falta de la documentación que llegaría posteriormente.

El resultado de 0-3 para los lorquinos, supuso el inicio de una remontada en la clasificación que se rubricó en el último partido de Liga Regular en Jaén, donde la victoria 1-2 ante los andaluces, significó el acceso al playoff de ascenso a Segunda División como cuarto clasificado. Alicante y Real Unión de Irún fueron eliminados por los lorquinos, quedando en la retina de toda la ciudad el gol de Juan Carlos Ramos desde el centro del campo en el Stadium Gal de Irún, en la prórroga, dando el ascenso al fútbol profesional al equipo de la Ciudad del Sol.

En Segunda División hizo del Lorca Deportiva CF el equipo revelación, terminando en quinta posición tras Nástic, Recreativo de Huelva, Levante y Ciudad de Murcia.

Tras el excelente año en Lorca, Alfonso García, entonces presidente de la UD Almería se fijó en el jóven técnico de Hondarribia para llevar a su Almería a Primera División. Objetivo que alcanzó en la temporada 2006/2007.

Emery, ya se había ganado un hueco en la élite del fútbol mundial y era cuestión de tiempo el poder verlo en los banquillos de los grandes equipos de Europa.

Valencia, Spartak de Moscú, Sevilla, PSG y Arsenal han elevado su talla internacional y ahora en el Villarreal CF tiene el ilusionante reto de hacer del equipo castellonense un conjunto campeón de títulos. Ha armado un gran equipo con la llegada de jugadores de calidad como Parejo, Kubo, Coquelen, Alcácer o Gerard Moreno.

Emery ha ganado como entrenador tres Europa League con el Sevilla FC y siete títulos con el PSG (2 Supercopa de Francia, 2 Copa de Francia, 2 Copa de la Liga y una Liga).

Sus números como técnico...

70 partidos en el LORCA DEPORTIVA CF

84 partidos en la UD ALMERÍA

220 partidos en el VALENCIA CF

26 partidos en el SPARTAK DE MOSCÚ

205 partidos en el SEVILLA FC

114 partidos en el PSG

78 partidos en el ÁRSENAL

2 partidos en el VILLARREAL