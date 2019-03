Tres puntos y otro gol para José David

Importante victoria del Águilas FC en uno de los campos más complicados del grupo XIII como es la Arboleja de Cieza. El equipo espartero puso en aprietos al cuadro de Gaspar Campillo durante varias fases del partido, pero la seguridad defensiva de los costeros volvió a dar sus frutos y a dejar su portería a cero. El Águilas FC se coloca con esta victoria en sexta posición con 55 puntos, sólo a dos del Pulpileño que es cuarto a la espera de lo que ocurra entre el Churra y el Cf Lorca Deportiva.

El técnico alicantino contó con un once, creado de nuevo, de atrás hacia delante, con Fran, Edu Serrano, Bruno Caballero, Rafa Ávarez y Rubén Primo en zona defensiva, acoplando a Kamara en el centro del campo. Javi Méndez, Perico, Moussa y José David fueron los encargados de llevar el peligro sobre el marco contrario y no faltó a la cita el "9" aguileño. José David volvió a batir la portería contraria esta temporada y ya suma 16 dianas, lo que le acerca a la primera posición que mantiene el catalán Gerard Artigas del Lorca FC con 21 goles.

A partir de aquí el partido empezó a ser de color rojinegro, con llegadas de claridad sobre el marco de Soto. Unas veces la defensa aguileña, con buenas intervenciones del arquero visitante y otras debido a la falta de puntería, impidieron que los esparteros pudieran sumar algo positivo. En la recta final de encuentro, y con el CD Cieza volcado sobre la portería rival, llegaría el segundo y último tanto, anotado por Perico, certificando el extremo el buen momento de forma en el que se encuentra. Con este tanto, Perico suma cinco dianas en Tercera División y se coloca como uno de los máximos goleadores de equipo junto a Joaquín, que también suma 5.

Javi Soto y Fran vieron la quinta cartulina amarilla por lo que se perderán el partido del próximo domingo en El Rubial ante La Unión Atlético. Además Bruno Caballero vio la cuarta cartulina y llega apercibido de sanción, junto a Moussa, Javi Méndez, Perico y Edu Serrano. Esos jugadores deberán estar atentos, ya que una cartulina amarilla ante el equipo minero, le privará de jugar una semana después en el Artés Carrasco ante el Lorca FC.