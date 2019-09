Todos suman

Jornada positiva para los equipos de la comarca del Valle del Guadalentín ya que todos lograron sumar en esta jornada donde se enfrentaban a rivales complicados a domicilio.

MAR MENOR CF 2 - CF LORCA DEPORTIVA 2

El CF Lorca Deportiva sacaba un punto importante de San Javier, aunque pudieron ser los tres puntos, ya que durante la recta final del encuentro llegó a ponerse por delante en el marcador.

Ibán Urbano dispuso de un once con Guille en portería, Bolo y Carrasco en punta y con Manu Costa, Higgins y Oliva en la manija del centro del campo. A pesar de la semana convulsa que han afrontado los jugadores blanquiazules, con sólo dos sesiones de trabajo (miércoles y viernes) por impago, el equipo fue intenso y dio la cara en todo momento ante el cuadro de Paco García, que es otro de los aspirantes al primer puesto final.

Se adelantaron los locales merced a un tanto anotado desde los once metros.

El "killer" del CF Lorca Deportiva, Andrés Carrasco sería el que le daría la vuelta al marcador con dos zarpazos tras la reanudación. En el minuto 52 puso el empate a uno y diez minutos despues materializó una pena máxima para lograr el sexto tanto de su cuenta particular, y colocarse como máximo goleador de los lorquinos. Cuando parecía que la victoria se decantaría de lado lorquino, el ex blanquiazul, Ballesta, puso el empate a dos en el marcador e hizo reparto de puntos.

Esta semana, volverá a ser clave, ya que desde la dirección del club de la Ciudad del Sol, se ha indicado que hay próxima una transferencia bancaria para liquidar las deudas con jugadores. Esa transferencia se espera que llegue esta semana, ya que en su defecto, a partir del día 5, los jugadores blanquiazules, acumularían otra mensualidad, quedándo sólo a una de obtener la carta de libertad. Si la plantilla no cobra antes del 1 de noviembre, los jugadores quedarán libres para fichar por otro equipo.

CIUDAD DE MURCIA 1 - LORCA FC 2

Victoria importante para el Lorca FC ante el CAP Ciudad de Murcia que lo puso difícil en algunas fases del partido. El cuadro de Walter Pandiani, que cumplió el primer partido de sanción de los dos que le ha impuesto la FFRM tras ser expulsado ante la Deportiva Minerva, salió con Jaime, Alcorace, Alban, Recine que regresaba tras sanción y Cichero en zona defensiva, mostrándose fuertes y dejando pocas opciones a los de Kike Mateo.

El primer gol de la tarde llegó en el minuto 29, cuando Mbapke puso el 0-1 en el marcador, tercero de su cuenta particular esta temporada. El cuadro local tuvo sus mejores minutos antes del descanso y logró la igualada en el minuto 41, cuando Piqueras batió al arquero Piotr. 1-1 y se llegaba al descanso con un Lorca FC que había merecido más.

En la reanudación, Nader puso el 1-2 definitivo y dejó los tres puntos en el casillero blanquiazul que permite a los lorquinos mirar a la zona noble de la clasificación, ya que con diez puntos, están sólo a uno de entrar en playoff y a dos del liderato que tiene el Real Murcia Imperial.

El Lorca FC regresará esta semana al trabajo con la presencia de Cencillo, el atacante catalán que se espera pueda debutar ante el Cartagena FC el próximo domingo.

ATLÉTICO PULPILEÑO 0 - ÁGUILAS FC 0

Partido igualado y aguerrido defensivamente para dos equipos aspirantes a entrar en playoff. Los de Gaspar Campillo, tuvieron que redoblar esfuerzos en defensa debido a la baja de Bruno Caballero y obtuvieron un punto importante en un campo complicado como es el San Miguel de Pulpí. Los costeros dispusieron en la primera parte de las ocasiones más claras para adelantarse en el marcador, pero la falta de pólvora privó a los aguileños llevarse el premio. En el segundo tiempo, el Pulpileño mejoró en ataque y también dispuso de ocasiones para llevarse la victoria, que finalmente no pudo alcanzar ninguno de los dos equipos.

El Águilas FC suma se coloca en undécima posición tras dos semanas sin ganar, y el próximo domingo, recibe en casa a Los Garres, un partido que podría jugarse en el estadio Rubial tras su resiembra.

José Manuel, cumplirá su segundo partido de sanción de los cuatro que le ha impuesto la FFRM