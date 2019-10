Situación crítica del CF Lorca Deportiva

Finalizó una nueva semana de trabajo del CF Lorca Deportiva y los nuevos gestores del club siguen sin cumplir con los pagos. Tras esta semana, la plantilla, cuerpo técnico y trabajadores acumulan dos meses de impagos, y en algunos casos hasta tres meses, lo que hace que la situación empeore conforme pasan los días.

Algunos jugadores, debido al pago de alquileres, adelanto de fianzas y gastos diarios están en una situación muy complicada y están sopesando la posibilidad de marchar de club lorquino. Situación dramática y complicada que se une a la vivida hace una semana con Koné, Kaká, Eric, Dylan y Mussoni que tuvieron que abandonar el hotel donde estaban residiendo ante la falta de pago de los propietarios del club.

La plantilla en todo momento está asesorada por AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, que en todo momento están informados de la situación del plantel, que no descarta realizar más medidas durante las próximas fechas.

La plantilla no puede realizar declaraciones ya que lo tienen prohibido por parte del club, pero están traslando toda la situación y detalles a la asociación de futbolistas que está trabajando para encontrar alguna solución.

Según ha podido saber DXT Cope, Koné, jugador del CF Lorca Deportiva cedido en el Mazarrón CF, está estudiando la posibilidad de dejar el fútbol, debido a que no tiene prácticamente ingresos fuera del futbol, y es otro de los afectados, junto a Mussoni y Serrano de la situación que está viviendo el club.



Recordemos que desde la llegada de la nueva dirección, sólo José Antonio Presa "Puskas", ha sido la cabeza visible para intentar explicar y arrojar algo de luz, en un situación que sólo parece que puede ir a peor. Los nuevso gestores no han pagado el traspaso del club a Joaquín Flores, el anterior presidente, valorado en unos 100.000 euros. Han dejado deudas en establecimientos hoteleros, empresas de autocares y restaurantes de la ciudad, y no se conoce cuando se pondrá fin a esta situación y llegarán los pagos.



A pesar de todas las adversidades, el equipo espera obtener otra victoria este domingo ante El Palmar, partido que se jugará a las 17.00 horas en el Mundial 82.