Previa J33 en el Grupo XIII

Este fin de semana el grupo XIII de Tercera División llega a su jornada 33, o lo que es lo mismo, entra en la recta final de la competición con la diputa de las últimas diez jornadas y con tres plazas de playoff en juego.

REAL MURCIA IMPERIAL - LORCA FC. Domingo 16.30 horas en el Campus Universitario.

El Lorca FC llega en su mejor momento de la temporada a la recta final de la competición. Los de Jaime Pérez no tienen bajas para viajar a Murcia y medirse al Real Murcia Imperial, filial grana que vuelve a entrenar Motos, tras su aventura en el primer equipo.

Los lorquinos recuperan a Soto que ha cumplido partido de sanción y se perfilan en el once inicial Artigas y Dorrio, que han evolucionado perfectamente de sus respectivas lesiones. El catalán marcó el gol de la victoria ante el Muleño y espera seguir en racha goleadora para poder alcanzar la cifra de 30 dianas en este curso. Tras los cambios del pasado martes, se espera que Gorka, Soto, Fran Martínez, Pelayo y Miguel Álvarez regresen al once inicial, por lo que se podría ver, en punta de ataque a los dos delanteros, Artigas-Álvarez.

Morros y Ballesta llegan apercibidos por lo que si vieran una cartulina amarilla no jugarían ante el Águilas FC, partido que se jugara el próximo fin de semana en el Artés Carrasco.

El Lorca FC suma ocho partidos sin perder y quiere mantener la racha ante el Imperial que está en undécima posición con 41 puntos.

CF LORCA DEPORTIVA - MAR MENOR. Domingo 11.30 horas. Artés Carrasco.

El CF Lorca Deportiva quiere hacer bueno el punto cosechado ante el Churra el pasado miércoles. Los de Sergio Sánchez reciben en su terreno de juego a Mar Menor, otro de los equipos que están en la parte alta de la clasificación. Los de Palomeque, que vivirá un partido especial tras entrenar el curso pasado a los lorquinos en Segunda B, llegan en séptima posición con 54 puntos y algo descolgados del playoff tras dos jornadas sin ganar. El equipo de San Javier quiere romper esa mala racha y de paso, arrebatar tres puntos a un rival directo. Momprevil y Juanma regresarán a Lorca, así como el joven jugador Aranda, que estuviera el curso pasado en el filial del Lorca FC.

Sergio Sánchez pierde para este partido a Antoñito que fue expulsado el pasado miércoles en Churra. Villanueva, Mansour, Manu Costa y Diego López están apercibidos por lo que si ven una cartulina amarilla no podrán jugar ante el CD Cieza en La Arboleja.

El CF Lorca Deportiva suma nueve partidos sin perder, de los cuales, cuatro han sido empates, por lo que deberá sumar de tres en tres para mantener la tercera posición en la que está empatado con el Lorca FC

ÁGUILAS FC - LA UNIÓN ATLÉTICO. Domingo 17.30 horas. El Rubial.

El Águilas FC está cerca de los puesto de playoff y desde la directiva aguileña son conscientes de ello. El cuadro de Gaspar Campillo tras ganar en casa ante el Mar Menor y sumar otros tres puntos en la Arboleja ante el CD Cieza, quiere cerrar una semana redonda con el apoyo de su afición. Para este partido, han colocado entradas a cinco euros y abonados gratis, esperando que el Rubial apriete a dejar los tres puntos en un terreno de juego donde no ha ganado nadie.

La Unión Atlético llega necesitada de puntos, a sólo uno de la salvación y por lo tanto arriesgará para sacar algo positivo que le permite encarar con optimismo la recta final de la competición.

Gaspar Campillo no podrá contar con el arquero Javi Soto y el lateral Fran que vieron la quinta cartulina amarilla. Rotaciones en la zona defensiva que serán importantes para los aguileños, que estarán pendientes también del partido que jugarán dentro de una semana en el Artés Carrasco ante el Lorca FC.

Bruno Caballero, Edu Serrano, Perico, Javi Méndez y el atacante Moussa llegan con cuatro cartulinas amarillas por lo que si vieran una, se perderían el derbi en la Ciudad del Sol.