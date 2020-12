Precios y protococolo COVID para el Pulpileño - CD Lugo

El Atlético Pulpileño ha hecho los deberes en su primer partido de una semana clave. El cuadro almeriense ha logrado la victoria 0-1 contra la UD Los Garres gracias a un gol de Cristo en el minuto 75 y mete presión al Águilas FC que deberá vencer al Olímpico de Totana para recuperar el liderato. Los almerienses, eso sí, están con un partido menos, el aplazado contra el Plus Ultra y que se deberá jugar antes del 18 de enero, fecha en la que finaliza la primera vuelta del campeonato.

Una vez sumados los tres puntos ante ell cuadro murciano, ahora toca pensar y centrarse en el CD Lugo, equipo dirigido por Mehdi Nafti, que llega en novena posición de la clasificación a sólo un punto del playoff de ascenso y con una racha de cinco partidos sin perder.

El cuadro lucense se impuso a la Ponferradina con un tanto de Hugo Rama en la recta final del partido. El cuadro gallego hará rotaciones, pero presentará un equipo competitivo que permita retener la ilusión y entrega de los pulpileños, que saldrán motivados para dar la campanada.

En el equipo rojiblanco, juega el murciano José Ángel Carrillo, ex del Real Murcia y del Cádiz CF entre otros.

La directiva del cuadro almeriense ha hecho todo lo posible para que el mayor número de aficionados puedan disfrutar de este partido, pero el protocolo establecido por la RFEF sólo permite la entrada de 400 aficionados.

El precio de las entradas para esta histórica cita en Pulpí, que se jugará el martes a las 18.00 horas, será de cinco euros para los niños hasta 16 años, 10 euros los abonados y 15 euros los no abonados.

Los abonados del equipo almeriense debrán pasar por taquilla del San Miguel de Pulpí este domingo de 17 a 19 horas y lunes de 19.a 21.30 horas para retirar de forma anticipada sus entradas, en caso contrario, esas butacas quedarán libres para su venta al público.

En ese mismo horario, niños y no abonados, también pueden retirar sus entradas.

Tras ese partido, el cuadro de Sebas López y Gabi Belmonte, volverá a centrarse en Liga, ya que el domingo a las 18.00 horas, recibirán en su terreno de juego al Águilas FC, un partido que puede ser importante para decidir el primer puesto.