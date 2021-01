Oliva se marcha al Águilas, llega Carlos Molina y se espera la salida de Hortal

16 movimientos ha realizado el CF Lorca Deportiva desde que acabó el año y se esperan algunos más en la próximas horas, lo que supondrá un cambio radical en la plantilla. Nada tiene que ver el equipo que comenzó el año con el que arrancará la segunda vuelta este domingo ante el Córdoba en el Artés Carrasco.

El bloque que logró el ascenso de categoría no terminó de cuajar en Segunda B y su presidente Hugo Issa se lo tomó muy en serio "no nos llega. Hay que hacer cambios, necesitamos más intensidad". Sus palabras daban a pensar que se producirían algunos movimientos, pero para ser realistas, no se pensaban en tantos.

El úttimo en salir ha sido Óscar Oliva, un jugador que fue clave en el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español, pero que no ha tenido momentos destacados en Segunda B, unas veces por no estar en su posición de juego y otras por no contar con oportunidades.

Además de Oliva, se espera la salida de Alberto Hortal y de Bolo, dos jugadores con los que se está negociando su salida. La de Hortal podría ser inminente ya que el club ha fichado a Carlos Molina, ex portero del Lorca FC, Real Murcia Imperial, Eldense y Unionistas de Salamanca entre otros. El guardameta de Cartagena ya se ha ejercitado con sus nuevos compañeros.

Hasta la fecha han salido ocho jugadores, Oliva, Robles, Higgins, Legaz, Luismi, Baroni, Mussoni y Nacho Pastor, llegando otras ocho caras nuevas, Molina, Diego Peláez, Robert Costa, Ardil, Melgar, Silvente, Gondra y Jony Lomas.

Además de estas incorporaciones hay que sumar la de Cristian Britos que ocupó la baja de Nizzo, lesionado de gravedad por su rotura en el tendón de Aquiles.

De todas esas caras nuevas, faltan por debutar Ardil y el recién llegado Molina. De cara al partido contra el Córdoba CF, no habrá público en las gradas debido a la normativa establecida por el Gobierno Regional ante el aumento de casos positivos COVID19 en la Región de Murcia y podrá ser de nuevo convocado el jóven guardameta Iván Martínez que ha superado el COVID19.