Oliva y Bolo en la rampa de salida

Óscar Oliva y "Bolo" podrían ser los siguientes en abandonar la disciplina del CF Lorca Deportiva. A falta de dos semanas para el cierre del mercado invernal, la no entrada en la lista de 21 jugadores de estos futbolistas el pasado domingo contra el Linares Deportivo es una mensaje claro de que no se cuenta con ellos y que se les está buscando una salida. El andaluz y el manchego, también conocedores de esta situación, estarían buscando una solución después de ver como chavales del juvenil como es el caso de Izan, entraban convoados en el partido de este fin de semana y ellos se quedaban en la grada.

Bolo ha contado con poco minutos esta temporada, tras convertirse en el máximo realizador del equipo el curso pasado en Tercera División. Javi Bolo sólo ha disputado 59 minutos hasta la fecha, muy poco bagaje para un delantero que marcado goles en equipos como Socuéllamos, La Roda, Izarra o Ebro. Su presencia esta temporada se ha limitado a 24 minutos en el primer partido de liga contra el Córdoba CF, 15 minutos en la segunda jornada contra el Ejido, 13 minutos contra el Real Murcia y 7 contra el Yeclano Deportivo en la jornada cinco. Desde entonces no ha jugado y el atacante, no encuentra explicación a su situación, más si cabe cuando el equipo blanquiazul está falto de gol, sólo seis dianas en nueve partidos.

El "mago" Oliva también está atravesando sus peores momentos desde que recaló en el cuadro blanquiazul. Esta es su tercera temporada, y sólo ha jugado cuatro partidos completos, completando un total de ocho encuentros de los que ha sido titular en siete. 575 minutos jugados y un gol marcado, arrastrado en una posición que no es la habitual, ya que ha jugado muchos encuentros pegado a la banda donde no se siente cómodo, relegado a esa posición por la llegada de Marconato, o la presencia en el centro del campo de jugadores como Higgins, Serrano o Britos.

Oliva ha sido indiscutible en el cuadro blanquiazul durante las dos temporadas anteriores, donde ha jugado 42 partidos en el curso 18/19, marcando 3 goles o 29 partidos el curso pasado, donde llegó a marcar cinco goles y convertirse en uno de los futbolistas más importantes del equipo de la Ciudad del Sol.

Las negociaciones serán intensas durante los próximos días para buscar una salida, pero todo hace indicar que tanto Bolo como Oliva, tienen su futuro lejos del CF Lorca Deportiva.



Hasta la fecha, el equipo de Juan José Asensio ha realizado 14 movimientos en este mercado invernal. Han salido Robles, Nacho Pastor, Baroni, Luismi, Mussoni y Legaz, mientras que han recalado en el cuadro lorquino, Robert Costa, Diego Peláez, David Ardil, Silvente, Melgar y Gondra. Estos últimos, todos han debutado salvo, el central de Mazarrón David Ardil que espera su oportunidad.