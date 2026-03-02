María Pérez apadrina la 90K Camino de la Cruz y defiende el deporte como motor turístico

La campeona del mundo y olímpica de marcha, María Pérez, ha sido presentada como la madrina de la 90K Camino de la Cruz, que celebrará su próxima edición el 3 de octubre uniendo Murcia y Caravaca de la Cruz. La atleta y alumna de la UCAM ha destacado el potencial de esta prueba para fusionar turismo y deporte.

Deporte y turismo, de la mano

Durante su intervención, Pérez ha defendido que no hay mejor manera que conocer las ciudades a través del deporte. "Como deportista, no hay mejor manera que conocer, a veces, las ciudades", ha afirmado, subrayando la importancia de dar a conocer esos pequeños pueblos que tienen su encanto, su propia cultura y su propia imagen.

En este sentido, considera que la 90K Camino de la Cruz es la plataforma perfecta para este fin, ya que ayuda a conocer "un poquito más y más en profundidad la Región de Murcia". Según la atleta, permite que no solo se conozca Caravaca por sus fiestas y patrimonio, sino que también sirve de vía para que "el turismo llegue a esos pueblos lo más pronto posible".

La función que tiene el deporte no es solo trasladar valores, sino dar a conocer también mucho patrimonio y mucha cultura" María Pérez Campeona Olímpica y del Mundo de Marcha

El valor humano de la prueba

La marchadora también ha querido poner en valor el papel fundamental de los voluntarios y la organización. Ha expresado que la función del deporte va más allá de la competición: "La función que tiene el deporte no es solo trasladar valores, sino dar a conocer también mucho patrimonio, mucha cultura". Además, ha reconocido la gran implicación de la fundación, que moviliza no solo a 2.000 corredores, sino a muchas más personas a nivel nacional e internacional.

Una peregrinación personal

Finalmente, María Pérez ha descrito la experiencia de la carrera como una peregrinación singular para conocer la historia de la región, comparando la ruta con el Camino de Santiago. "Yo conozco muy bien esa zona, y no es solo lo llamativo por todo lo que tiene turístico, sino también porque es un momento para estar uno consigo mismo y y aprender y darse cuenta de lo que tiene alrededor", ha concluido, invitando a los participantes a descubrir la verdadera pureza que tiene el camino.

Es un momento para estar uno consigo mismo y aprender y darse cuenta de lo que tiene alrededor" María Pérez Campeón olímpica y del Mundo de Marcha