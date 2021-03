Máxima expectación

Águilas FC - Atlético Pulpileño siempre ha sido partido de rivalidad en la comarca, pero si esta temporada le añadimos que está en juego la primera posición del subgrupo A, que el Pulpileño no conoce la derrota en las 18 jornadas disputadas hasta la fecha, que el Águilas llega sin encajar gol en las últimas nueve jornadas y que los dos proyectos están hechos para dar el salto a Segunda División B, todo adquiere más protagonismo.

El duelo entre aguileños y pulpileños no será uno más, a pesar del intercambio de jugadores y entrenadores que ha unido a las dos ciudades. Sebas López y Gabi Belmonte, la dupla aguileño-lorquina, está cuajando un gran trabajo en Pulpí, y son varios años los que se están quedando a las puertas de dar el salto de categoría, por ello, este tiene que ser su año.

Misma situación para el Águilas FC de Alfonso García, ex presidente de la UD Almería que fijó sus objetivos en el equipo de su ciudad natal, con una plantilla forjada por un técnico experimentado como Vicente Mir, con ex jugadores de la categoría de bronce del fútbol español y con jóvenes, algunos internacionales por sus países, que buscan sí o sí el salto de categoría para seguir creciendo en el fútbol europeo.

A todo ello hay que añadirle la rivalidad habitual, además del técnico Sebas López, aguileño y ex del club blanquiazul, Rubén Primo, José Manuel, Manzano y Juan son ex de los costeros.

Los ahora rojinegros, Diego López, Julen Gutiérrez y Garrido han vestido la camiseta del CF Lorca Deportiva al igual que Paco Miñarro, Luismi, Oliva y Bolo que ahora están en el Águilas FC.

Todos los alicientes y condimentos necesarios para ser catalogado hasta el momento, "partido de la temporada" y donde el cuadro almeriense en caso de ganar o empatar, tendrá atada la primera posición.

El Pulpileño llega con unos números realmente increíbles, invicto, 42 puntos, 12 partidos ganados y 6 empatados, con un bagaje de 30 goles a favor y sólo ocho en contra.

El Águilas FC si logra la victoria, apretará y comprimirá mucho más la lucha por el primer puesto. Lleva nueve jornadas sin recibir gol, precisamente desde que cayó derrotado 1-0 en el San Miguel de Pulpí, suma 38 puntos, ha ganado 11 partidos, empatado 5 y perdido 2. Es el equipo más goleador del subgrupo con 38 goles y el que menos encaja, 7.

Todos estos argumentos, hacen que la previsión de ventas de entradas de este partido que se jugará el domingo a las 17.00 horas, sea la venta total del papel que se pondrán a disposición de los aficionados (unas 600) debido a las limitaciones de aforo por las medidas sanitarias COVID19.