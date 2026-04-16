El PP de la provincia de Cádiz defiende su gestión en Andalucía: "Ya no somos el vagón de cola, somos la locomotora que tira de España"

El PP de Puerto Real ha defendido la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, presentando las próximas elecciones andaluzas como una elección entre dos modelos de gestión contrapuestos. Durante un acto de campaña, Vicente Fernández Belizón ha afirmado que en los comicios "no solo elegimos papeletas, elegimos un modelo de vida". En este sentido, ha instado a decidir "entre volver a ese pasado de Chávez y Griñán o seguir avanzando".

Fernández Belizón ha cuestionado la regeneración del PSOE, señalando que su candidata fue "consejera de hacienda con Chávez, con Griñán, con Susana Díaz". También ha recordado polémicas pasadas, mencionando que "el dinero de los andaluces se usaba para cosas que hoy nos parecen increíbles, como, por ejemplo, mandar al chófer a comprar cocaína con dinero de la junta", y ha añadido que no lo dice él, sino que "lo dicen los documentos judiciales".

La vía andaluza de Juanma Moreno

Frente a ese pasado, el popular ha presentado "una Andalucía que funciona, la vía andaluza de Juanma Moreno". Según los datos que ha aportado, la comunidad "es la que más empresas crea en España y la que lidera el número de autónomos, superando, incluso, a Cataluña". Además, ha destacado que se han "bajado los impuestos hasta 6 veces consecutivamente", lo que ha situado a la región como "la segunda comunidad más competitiva fiscalmente".

Andalucía ya no es el vagón de cola, Andalucía es la locomotora que tira de España" Vicente Fernández Belizón PP Puerto Real (Cádiz)

Entre las medidas fiscales, ha subrayado la eliminación del impuesto de sucesiones para que "el esfuerzo de vuestros padres se quede en vuestra familia". Para Belizón, estos logros han permitido que, por primera vez, Andalucía hable "de tú a tú a Madrid y a Cataluña". "Andalucía ya no es el vagón de cola, Andalucía es la locomotora que tira de España", ha sentenciado.

Inversión histórica en Puerto Real

En el ámbito local, ha asegurado que "Puerto Real ya no es la gran olvidada de la junta". Como ejemplo, ha citado la "mayor inversión educativa de estos presupuestos", con 8,8 millones de euros movilizados para "ampliar y modernizar el IES Virgen del Carmen". Ha calificado esta acción como "la política de Juanma Moreno, no promesas de cartón. Esa es promesa de realidades".

Elegimos un modelo de vida" Vicente Fernández Belizón PP Puerto Real (Cádiz)

En materia sanitaria, ha negado los recortes y ha puesto en valor la inversión de 2 millones de euros en el hospital universitario, no solo para la nueva UCI, sino también para la renovación de equipamiento. Asimismo, ha recalcado que "nunca antes se había invertido un 7,5% de nuestro PIB en sanidad".

Finalmente, Fernández Belizón ha afirmado que afrontan la campaña "con la cabeza muy alta" y ha pedido a los portorrealeños que recuerden estos logros para "ilusionar a cada votante", con el objetivo de que Andalucía tenga "4 años más de estabilidad, de progreso y de orgullo andaluz".