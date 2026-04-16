La sidra vasca viaja a Frankfurt y descubre, entre otras, su 'tocaya' noruega con mayor graduación y parecida al vino

La temporada de sidrerías afronta su recta final tras una campaña de éxito para las 46 sidrerías de Euskal Sagardoa, que han ofrecido un caldo "armonioso, aromático y frutal", según los propios productores . Ahora, la sidra vasca da el salto a Europa con Gipuzkoa como territorio invitado en Cider World 2026, uno de los encuentros internacionales más importantes del sector, que se celebra desde este jueves 16 de abril en Frankfurt (Alemania). Las sidrerías de Astigarraga Zapiain, Petritegi y Gurutzeta serán las encargadas de representar y dar a conocer el producto y la gastronomía local.

La feria Cider World de Frankfurt es uno de los encuentros de la sidra más importantes a nivel internacional

Un escaparate para el mundo

Para los productores vascos, acudir a esta cita es fundamental. Según Ion Zapiain, de la sidrería Zapiain, este evento es "uno de los puntos referentes en el sector de las sidras, sobre todo en Europa". La feria no solo sirve para establecer relaciones entre productores, sino también para captar clientes extranjeros y generar visibilidad. "Al final se hace ruido, y sí salen cosas", explica Zapiain, destacando que la presencia en el evento ayuda a que importadores y consumidores descubran nuevos productos.

La participación guipuzcoana será este año protagonista. Las tres sidrerías ocuparán el stand principal del edificio. Además de la exposición, realizarán catas especiales para un público más reducido y detallado. La gastronomía también tendrá su espacio con una cena para 100 personas en un restaurante de Frankfurt, dirigida a touroperadores y productores, donde ofrecerán "algunos manjares que traemos de aquí".

Cuando catas la sidra noruega dirías más que es un vino que una sidra" Ion Zapiain, sidrería Zapiain de Astigarraga

La sorpresa noruega: una sidra que parece vino

Cider World es también una ventana a la diversidad de un producto que va mucho más allá de las fronteras vascas y asturianas. Zapiain señala que existen muchas zonas de producción en Europa, como Normandía y Bretaña en Francia, el Reino Unido y Noruega. Estas ferias, según él, ayudan a "abrir un poco la mente, tanto de los productores como de los consumidores", al descubrir que la sidra es "un mundo entero, y todo con la manzana".

Entre todas las variedades internacionales, Ion Zapiain destaca una que le sorprendió especialmente: la de Noruega. Describe las sidras noruegas como bebidas que, por su elaboración, se asemejan más a un vino. "Cuando las catas dirías más que es un vino que una sidra", afirma. Estas sidras alcanzan los 12 grados de alcohol, a diferencia de los 6-7 grados de la sidra vasca, son "más vinosas" y filtradas, y su forma de servir y consumir es "muy distinta".

En el programa, las tres sidrerías participan hoy jueves 16 de abril en una reunión técnica de trabajo de la mano del departamento de Turismo de la Diputación de Gipuzkoa, dirigidas a profesionales del sector turístico, como agencias de viajes y turoperadores y también a periodistas gastronómicos y a expertos del sector sidrero. A continuación, hoy se ofrecerá una cena tipo 'txotx' para 100 personas en el restaurante Bornheimer Ratskeller de Frankfurt donde se instalarán varias kupelas.

Al día siguiente, el 17 de abril, diversos ponentes ofrecerán charlas sobre la sidra, y Sagardoaren Lurraldea hablará sobre las sidrerías de Gipuzkoa. Además bajo el título 'Sagardoa Meets Apfelwein', las sidrerías Zapiain, Petritegi y Gurutzeta de Astigarraga realizarán una cata guiada de sus sidras dirigida a los jueces del concurso de sidra, a productores internacionales y a aficionados a esta bebida en la sidrería Apfelweinkontor, que se encuentra ubicada en el edificio más antiguo de Frankfurt.

Para finalizar, el sábado 18 de abril, Gipuzkoa contará con el puesto principal en la feria y por la tarde se celebrará en la propia feria una clase magistral de Euskal Sagardoa.

Una temporada de éxito y retos de futuro

Mientras la sidra guipuzcoana se presenta en Alemania, la temporada de Txotx en Euskadi llega a su fin con un balance muy positivo. "Va muy bien, la verdad que muy contentos", confirma Zapiain. Aunque el consumo sigue siendo mayoritariamente local, señala que cada vez atraen a más visitantes de fuera, en parte por la cercanía con San Sebastián, convirtiéndose en "uno de los atractivos de dentro de las visitas gastronómicas".

De cara al futuro, el sector tiene un desafío claro. Para Ion Zapiain, "el reto principal que tenemos, y que venimos ya de atrás, es saber poner en valor la sidra que tenemos". Considera fundamental aprender a comunicar debidamente la calidad del producto y todo el trabajo que hay detrás de su elaboración para que sea apreciado como corresponde.