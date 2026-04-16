Fallece un trabajador en Socuéllamos arrollado por un tren mientras trabajaba en las vías
El accidente, que ha tenido lugar de madrugada, ha provocado la interrupción de la circulación de trenes entre Villarrobledo y Socuéllamos
Toledo - Publicado el
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Un trabajador ha fallecido durante la madrugada de este jueves al ser arrollado por un tren mientras se encontraba trabajando en las vías en el término municipal de Socuéllamos (Ciudad Real). El suceso ha tenido lugar a las 03:23 horas y, tras el rescate del cuerpo por parte de los bomberos, los servicios sanitarios han confirmado la muerte del operario.
Circulación ferroviaria interrumpida
Como consecuencia del accidente, la circulación de trenes de ancho de vía convencional ha quedado interrumpida entre las estaciones de Villarrobledo (Albacete) y Socuéllamos (Ciudad Real), según ha informado Adif. La incidencia afecta directamente a los trenes que operan en el trayecto entre Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Albacete.
Fuentes de Adif han señalado que se trata de un tramo utilizado principalmente para el transporte de mercancías. El primer servicio de viajeros afectado estaba previsto para las 6:50 horas de este jueves.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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