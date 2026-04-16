Detenida una mujer en Bilbao después de incendiar una lonja con su pareja dentro

Una mujer de 45 años ha sido detenida en Bilbao como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras provocar supuestamente un incendio en una lonja del barrio de Atxuri con su pareja en el interior. La víctima, un hombre de 48 años, permanece ingresada en el hospital de Basurto, donde fue trasladada en estado inconsciente.

Según ha informado la Ertzaintza, los hechos ocurrieron hacia las 22:15 horas de este pasado miércoles, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de un incendio en un local de este barrio bilbaíno, con una persona atrapada dentro.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Municipal de Bilbao, la Ertzaintza, los Bomberos y una ambulancia. Una vez extinguido el fuego y atendido el afectado, los agentes recabaron el testimonio de varios testigos, quienes aseguraron haber visto a una mujer arrojar un objeto inflamable por una abertura de la puerta. Acto seguido, se originó una llama que desencadenó el incendio. En el momento de los hechos, la lonja se encontraba cerrada, con la persiana parcialmente bajada.

La sospechosa fue localizada poco después en las inmediaciones por agentes de la Policía Municipal. Presentaba una leve quemadura en los nudillos de una mano, compatible con los hechos investigados, y fue arrestada como presunta responsable del suceso. Posteriormente, fue trasladada a dependencias de la Ertzaintza, que se ha hecho cargo de la investigación.

Por su parte, la víctima fue evacuada a un centro hospitalario de Bilbao, donde permanece ingresada en el área de reanimación a la espera de evolución. La detenida será puesta a disposición judicial una vez concluyan las diligencias policiales.