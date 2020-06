El Lorca FC sigue trabajando en la llegada de más jugadores.

Dani Bermejo y Gimeno han sido las primeras renovaciones del Lorca FC para el curso 20/21. Los lorquinos siguen trabajando para armar cuanto antes su bloque de cara al próximo curso y están avanzando negociaciones con varios jugadores que tienen en agenda. Sergio Segura, Víctor Dus y Juan Pedro López siguen intensificando las negociaciones con futbolistas que han terminado el curso debido al COVID19 y que estarían interesados en recalar en el equipo blanquiazul. En las próximas horas se espera avanzar y cerrar los contratos con varios jugadores más, entre ellos un atacante lorquino que regresaría el club blanquiazul tras su paso por otros equipos. El atacante lorquino ha visto con buenos ojos el proyecto del Lorca FC y será una de las piezas del puzzle blanquiazul.

También hay en cartera varios jugadores que ahora mismo están inmersos en el playoff de ascenso a Segunda B, pero no se acometerán esas negociaciones hasta que no termine la competición para ellos. Lo que si está claro, es que el Lorca FC quiere dejar cerrado cuanto antes el bloque para el próximo curso, y centrarse en piezas concretas y clave del proyecto en la recta final del mercado de fichajes, que este año se alargará debido a la situación por el Coronavirus. Se espera que el curso próximo arranque en octubre, por lo que habrá varios meses en los que poder trabajar.



HUMMEL NO SEGUIRÁ VISTIENDO AL LORCA FC

Lo que si ha podido saber DXT Cope, es que Hummel no seguirá vistiendo al Lorca FC. La entidad lorquina está trabajando en cerrar el contrato de ropa deportiva con otra marca y hacer una presentación de la nueva indumentaria en un acto público.