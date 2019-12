El Lorca FC quiere olvidar el pinchazo en el derbi y el Águilas seguir en racha

El Lorca FC jugará esta tarde, 19.30 horas en Ciudad Jardín ante el FC Cartagena B, partido de la jornada 4, que tuvo que ser aplazada por las fuertes lluvias que azotaron la Región de Murcia el pasado mes de septiembre. Oportunidad de revancha para los de Walter Pandiani tras perder 1-0 ante el CF Lorca Deportiva el pasado fin de semana. Los lorquinos llegan a este partido fuera del playoff, ya que la derrota en el derbi de la Ciudad del Sol, les ha hecho perder la cuarta plaza en favor del Atlético Pulpileño. El técnico uruguayo llega a este partido con la baja de Nader lesionado y la de Santino expulsado. Además no podrá contar el charrúa con el portero Paco Asensio, que por motivos laborales abandona la entidad lorquina. Desde el club, dejan la puerta abierta en todo momento al aguileño para retornar cuando le sea posible. Pandiani por lo tanto cuenta con Piotr y Korolev como guardametas tras la salida de Asensio.

De Giovanni y Cambra llegan apercibidos de sanción y si vieran una cartulina amarilla no jugarían ante el Muleño el próximo domingo en el Artés Carrasco a las 12.00 horas.

También tenemos que destacar que Hugh podrá volver al once inicial tras cumplir partido de sanción. Los seguidores del Lorca FC que asistan al partido, deberán pagar 10 euros, entrada única en tierras portuarias.



Además de este partido, también debemos destacar que el Águilas FC de Paco Lorca viajará hasta Mula para medirse a las 20.30 horas al Muleño CF. El partido se jugará en el José Soriano Chacón debido a que el Ayuntamiento de Mula recomendó al club local no jugar en el Curtís debido a la previsión de tormentas.

El Águilas FC llega a este partido tras ganar 5-0 ante el Olímpico de Totana y con la dinámica cambiando en las últimas jornadas.

El cuadro aguileño retoma sensaciones, tras no perder en los tres partidos que ha dirigido Paco Lorca. El técnico lorquino debutó con un empate en casa ante el Huércal Overa y arañó otro empate, (2-2) ante Churra. En los últimos tres partidos, los costeros han vuelto a ver puerta, anotando siete goles y sólo encajando dos.

Perico y Carlos Pérez llegan apercibidos de sanción y si vieran una cartulina amarilla no podrían jugar ante el Imperial, encuentro que se jugará el domingo a las 12.00 horas en el Campus de Espinardo.