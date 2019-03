El Lorca FC golea al Ciudad de Murcia para mantener el playoff

El Lorca FC solventó con una goleada el partido ante el Ciudad de Murcia que se jugó ayer en el Artés Carrasco. Los lorquinos se mostraron superiores al cuadro de Quique Mateo en todo momento teniendo como protagonista al delantero ecuatoriano Miguel Álvarez que debutó como titular anotando un doblete.

Jaime Pérez no forzó con Artigas, que ha pesar de estar recuperado, quedó fuera de la lista definitiva minutos antes del comienzo del partido. Paco Miñarro, jugador del juvenil de división de honor ocupó su plaza en el banquillo.

El Lorca FC salió fuerte desde el inicio, dejando el partido sentenciado en el minuto 19, cuando Álvaro y Alberto ya habían puesto el 2-0 en el marcador. Los de Quique Mateo no inquietaron el marco rival y en la segundo tiempo, el equipo blanquiazul cerró la segunda goleada en casa en los últimos partidos. Miguel Álvarez, desde los once metros y a placer tras un pase de Choi,Glenn y Morros, cerraron la mañana calurosa en Lorca y demostraron que este equipo en casa está siendo efectivo y contundente, aunque debe mejorar a domicilio, donde jugará dos partidos durante los próximos siete días.

La plantilla tiene descanso hasta el miércoles, fecha en la que comenzará a preparar el partido ante Mazarrón, una salida complicada ante uno de los equipos revelación del grupo. El martes 19, día de San José, será el Muleño quien visite el Artés Carrasco y el domingo 24 viajarán hasta Murcia para medirse al Real Murcia Imperial.

Durante estos días, se espera que Dorrio pueda evolucionar de su lesión muscular y que Artigas pueda volver a los terrenos de juego. Además, Miguel Ángel Ballesta ya podrá jugar tras cumplir partido de sanción.