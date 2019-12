El Lorca FC cierra el año ante el Plus Ultra

Este fin de semana se cierra el curso 2019 en el grupo XIII de Tercera División. Mañana jugará su último partido del año el Lorca FC de Pandiani que recibe al Plus Ultra con la baja de Nader. El equipo del Llano de Brujas es el colista del grupo con sólo nueve puntos y debe ser un partido donde los lorquinos encuentren su mejor versión. Tras dos partidos sin marcar y cuatro sin ganar, el equipo de la Ciudad del Sol no puede ceder más en casa y necesita sumar de tres para no alejarse de la zona de playoff.

Tras este partido, descanso hasta el sábado 28 de diciembre cuando se regresará al trabajo.

El domingo, será el turno para el CF Lorca Deportiva y Águilas Fc. Los lorquinos jugarán ante el Olímpico de Totana en el Paretón. Los de Ibán Urbano esperan no acusar el cansancio tras el partido ante Osasuna. Sergio Rodríguez será baja por acumulación de amarillas y regresará Hortal bajo palos.

Paco Lorca por su parte no podrá contar con Piñero para el partido ante el Cartagena B, domingo a las 16.30 horas en El Rubial. Los aguileños buscarán romper la racha de dos partidos sin ganar y salir de la zona baja. Los abonados podrán retirar dos entradas al precio de 5 euros cada una.