El Lorca FC cae 2-1 ante Churra

El Lorca FC sumó su primera derrota de la temporada en Tercera División. El equipo de Walter Pandiani no pudo con el Churra en un terreno de juego de dimensiones muy reducidas y donde los murcianos supieron sacar el máximo provecho a cada acción a balón parado. Los locales se llevaron el partido por dos goles a uno merced a los tantos de Chino y Emilio por parte local y el de Ricardo Oliveira en la recta final del encuentro.

Walter Pandiani tenía claro que el partido se iba a resolver en jugadas a balón como así fue, pero los suyos no superion leer el partido.

Churra salió más enchufado al encuentro, metiendo balones directos al área de Piotr y encerrando a los blanquiazules en su propia área. A base de "arreones" llegaron ocasiones de peligro, aprovechando las faltas que originaban en campo del Lorca FC y saques de esquina.

A raíz de una falta lateral, Chino entrando desde atrás, remataría con la cabeza libre de marca y pondría el 1-0 en el marcador. El propio centrocampista de Churra, lograría tener otra ocasión para poner el 2-0, pero su disparo se marchó por encima de la portería visitante.

En la segunda parte, el técnico uruguayo sustituyó a Cambra, futbolista que no estuvo acertado, para incorporar en ataque a Mbapke, quien ayudaría en labores ofensivas a Oliveira.

En el segundo tiempo, los lorquinos leyeron mejor el partido, generando jugadas de peligro, con un fútbol directo y con Mbapke y Ricardo intentado enganchar algún balón dentro del área.

Los de Pandiani pudieron igualar el marcador, con algunas jugadas aisladas, pero sería el Churra quien mataría el partido en otra jugada donde Emilio aprovechó varios rechaces para desde la frontal poner el balón lejos del alcance de Gorczyca.

Con 2-0 y en el descuento, Ricardo Oliveira remataría al fondo de la red un balón colgado desde la banda y llevaría la emoción a los últimos compases del partido. Primera derrota del Lorca FC que el próximo domingo a las 19.00 horas recibirá en el Artés Carrasco al Real Murcia Imperial.