El Lorca FC 20/21 comenzó a rodar

El Lorca FC 20/21 ha comenzado a rodar. El equipo de Roberto Torres, que este año ha delegado en su sobrino Roberto Torres Jr y Sergio Segura para la confección de la plantilla, presentó las nuevas camisetas que vestirá el equipo en una temporada que se espera "corta y complicada". El comienzo de la misma se espera que sea para el mes de octubre y con el grupo XIII dividido en dos sub grupos de once equipos, por lo que "el margen de maniobra será pequeño" según indicó Juan Pedro López, director deportivo de la entidad.

En primer lugar se presentó el convenio de filialidad con el Lorca CF Base, que para el presidente del equipo base lorquino, Antonio Sánchez Carrasco "será importante para los chavales del Lorca CF Base División de Honor como esta temporada se está demostrando".

Sergio Segura Lario coordinador del Lorca FC indicó que "este proyecto es de arraigo. Recuperamos el convenio con el Lorca CF Base que nunca se debió perder. Este año no habrá compensación económica.Cuándo sea oportuno subirán al primer equipo jugadores del equipo base."

Eugenio Mateos coordinador del San Cristóbal, Antonio Sanchez Carrasco presidente del Lorca CF Base, Sergio Lario y y Juan Pedro López del Lorca FC firmaron ese convenio de colaboración 20/21.

Posteriormente se presentó a los jugadores lorquinos que por el momento, están firmados y formarán parte del proyecto, como es el caso de Dani Bermejo quien se mostró "ilusionado con este reto. Era lo mejor para mi quedarme un año más, el objetivo es ascender." Basilio regresa a la que fue su casa "me formé en las bases del @LorcaCFB y tras jugar con Sergio Sánchez en este equipo, vuelvo al ser un proyecto ilusionante.

Además Jesús Ros, chaval que este año ha jugado en el División de Honor también se decantó por la oferta del equipo de su ciudad a pesar de tener ofertas de otros equipos de la Región "espero crecer aquí, contar con minutos y ayudar al equipo a lograr el objetivo"

Por el momento la plantilla de Víctor Dus está formada por Adrián, Antoñito, Gimeno, Varela, Dieguito, Dani Bermejo, Jesús Ros y Basilio.