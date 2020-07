Llegó la hora de la verdad

El CF Lorca Deportiva ha realizado la primera sesión de entrenamiento en el Artés Carrasco de la dos que hay previstas esta semana. El equipo lorquino entrenará en esta instalación deportiva también el próximo jueves por la mañana, ya que por la tarde, a las 20.00 horas partirán a Pinatar Arena donde entrenarán en las instalaciones que albergarán la fase final a partir del próximo sábado.

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos ha pasado por el entrenamiento del equipo blanquiazul para desear suerte al cuadro entrenado por Ibán Urbano, que contará con toda su plantilla para el partido de este sábado, ante el Mazarrón CF, 21.00 horas. La única duda durante los últimos entrenamientos ha sido el atacante belga Mussoni, ex del cuadro mazarronero, que a pesar de sufrir unos problemas musculares no tendrá problemas para disputar el partido ante sus ex compañeros.

El alcalde ha estado acompañado por la edil de deportes Irene Jódar, y ha reseñado que mañana miércoles a las 12.30 horas, se realizará un acto en el balcón del Ayuntamiento en el que lucirá la bandera del club como apoyo a esta importante fase ya que " es importante de que la ciudad de Lorca tenga un equipo en Segunda B".

El equipo blanquiazul entrenará este miércoles por la mañana en La Torrecilla y a las 18.30 horas se someterán al segundo test COVID19 tal y como indica el protocolo de la RFEF. Las pruebas se realizarán en el Policlínico Virgen del Alcázar situado en la Avenida Juan Carlos I.