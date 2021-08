Juan Hernández: "Nuestro objetivo es el día a día, no vamos más allá de lo inmediato"

Juan Hernández (Lorca, Murcia; 06/12/1994) ha llegado esta temporada a la AD Alcorcón tras su etapa en el Celta de Vigo, donde estuvo cedido en el Cádiz y en el Sabadell.

Tras ser titular en los partidos ante Ponferradina y Fuenlabrada, el futbolista criado en el Lorca CF Base y Lorca FC atendió al gabinete de prensa del club alfarero para analizar su nueva aventura en la Segunda División.

Esta esta la entrevista...



El polivalente atacante alfarero llega con muchísimas ganas de seguir progresando en su carrera, y ya hemos tenido ocasión de comprobar cómo se las “gasta” sobre el terreno de juego. Sin duda, ilusiona y mucho. En esta entrevista charlamos con él para conocer cómo fueron sus inicios en el mundo del fútbol, cuáles son sus objetivos inmediatos y cómo están siendo sus primeras semanas en un club en que se siente como en su propia casa.

Dicen que muchos peques nacen con un pan debajo del brazo, lo que es sinónimo de la buena fortuna que le espera a esa criatura en su vida. Juan cambió el pan por un balón y es que, desde bien pequeño y como nos rememora, su vida está asociada al esférico. Y a fe que las cosas no le han ido nada mal desde entonces: “En mi casa siempre había una pelota, mi padre era muy aficionado al fútbol y claro, todo eso marca. Se puede decir que sí, que nací ya con un balón”, nos cuenta con una franca sonrisa.

Juan empezó a despuntar en su Lorca natal y aquello no pasó inadvertido para otros clubes. El Getafe se lo llevó para su filial y, a continuación, fue un histórico como el Celta de Vigo el que apostó por él en la temporada 2016-17. Valiosa formación en Vigo, un club al que Juan está muy agradecido “porque me lo han dado todo”. Nuestro futbolista destacó en el filial celeste, lo que le valió para debutar con el primer equipo y saborear las mieles de la Primera División. Entre medias una cesión al Cádiz y, desgraciadamente, una lesión en su rodilla y que define “como lo peor que he vivido, hasta el momento, en mi carrera deportiva Toco madera para que no vuelva a tener otra como esta. Siendo positivo, me centré en recuperarme lo antes posible para volver con más fuerza y con la máxima ilusión…y lo conseguí”, apunta el futbolista lorquí.

Y así fue, porque nuestro protagonista regresó a los terrenos de juego y tras completar una brillante campaña en el Sabadell, fue la A.D. Alcorcón quien se hizo con sus servicios esta misma temporada. “Fue Emilio (Vega) quien se puso en contacto conmigo, mostrando el interés del club por mi fichaje. Me puso al corriente de lo que representa esta entidad, sus valores, su familiaridad y, la verdad, es que nada más llegar he visto que ha sido literal. La A.D. Alcorcón es una gran familia, todo el mundo me ha acogido muy bien desde el primer día, lo que me ha facilitado mucho la adaptación. El vestuario es magnífico y ahí entiendes por qué el equipo consiguió la permanencia tras una complicada campaña. El compañerismo y el buen ambiente es primordial para ir todos en la misma dirección” recalca el 11 amarillo.

Respecto a los objetivos marcados para esta temporada, Juan ni pestañea, porque tiene claro que, a nivel de grupo, “el objetivo es el día a día, sin más pensamiento que centrarnos y prepararnos a tope para lo inmediato. De nada sirve mirar más allá en una Liga tan competitiva como esta. Y a nivel individual, mi objetivo es dar todo lo que tengo por y para el equipo, ayudar y aportar al equipo para que esta temporada consigamos cosas bonitas para el club y para nuestros aficionados”, afirma.

En esta línea, Juan nos comenta que nuestro entrenador, Juan Antonio Anquela, le ha pedido, tanto a él como al resto de compañeros “trabajo, ilusión y compromiso. Quiere un equipo entregado y que luche desde el principio hasta el final. Es un magnífico entrenador, que sabe llegar en todo momento al futbolista y te mantiene siempre concentrado”.

Esta temporada, por fin, la afición alfarera regresa a las gradas del estadio Municipal de Santo Domingo. Y aunque de momento tenga que ser con un aforo restringido, sin duda que el aliento de la parroquia amarilla va a ser determinante para nuestros futbolistas. Juan ya tuvo ocasión de conocer a su afición en el partido amistoso ante el Ibiza y señala que “estamos todos muy contentos por poder contar ya con nuestra afición y con su apoyo. Es una sensación maravillosa sentir su ánimo y verles en el estadio. Quiero que sepan que nosotros estamos a tope con ellos y que nos vamos a dejar hasta nuestra última gota de sudor para que estén felices con nosotros y formemos un verdadero equipo”, concluye Juan Hernández.