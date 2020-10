Juan Arcas quiere alcanzar la Copa del Rey con el Villarrubia

El lorquino Juan Arcas comenzará la temporada oficial con el Villarrubia este sábado. El equipo manchego que milita en el grupo V de Segunda B, jugará su primer partido de CopaRFEF este sábado a las 18.00 horas en casa, en el Nuevo Campo ante el Utrera, campeón andaluz de la fase regional.

Juan Arcas, que ya ha marcado su primer gol con la camiseta del Villarrubia en pretemporada, espera aportar goles y trabajo para lograr el objetivo, que no es otro que alcanzar las semifinales de esta competición que darán cuatro billetes para disputar la Copa del Rey.

Juan Arcas, recaló este verano en el Villarrubia procedente del Atlético Pulpileño donde fue uno de los destacados del cuadro de Sebas López y del grupo XIII, tras ser uno de los mejores artilleros del grupo.

Arcas volverá a Segunda División B tras su paso por el CF Lorca Deportiva hace varias temporadas, donde no se logró el objetivo de la permanencia.

En caso de lograr la victoria ante el Utrera, su rival en siguiente ronda será el vencedor de la eliminatoria entre el Moralo y el UCAM Murcia, que también se jugará en el Nuevo Campo de Villarrubia.

En Segunda B, el conjunto manchego está en el subgrupo B del Grupo 5 junto a Villanovense, Don Benito, Extremadura, Sucuéllamos, Badajoz, Melilla, Villarrobledo, Mérida y Talavera de la Reina.

El equipo está entrenado por Javi Sánchez y cuenta en sus filas con jugadores como Fran Minaya, ex del CF Lorca Deportiva.