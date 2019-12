La jornada 17 del grupo XIII llega con novedades.

El fin de semana en el grupo XIII de Tercera División llega con varias novedades.

El partido más atractivo será el que se juegue en el San Miguel de Pulpí este domingo a las 17.00 horas entre el Atlético Pulpileño y el Lorca FC, dos equipos que tienen mucho en juego en este final de año. El cuadro almeriense, tras una racha de seis partidos sin perder lo que ha hecho que el cuadro de Sebas López y Gabi Belmonte se meta en playoff de ascenso. En el equipo almeriense, juegan Alcántara y Pipi, ex jugadores del Lorca FC, equipo que llega con la obligación de sacar algo positivo si no quiere verse más alejado de los puestos de playoff. El cuadro de Pandiani llega con la baja de Nader que se sigue recuperando de su fractura de peroné, mientras que están apercibidos Recine y Hugh, por lo que si ven una cartulina amarilla no podrán jugar el último partido del 2019 ante el Plus Ultra, encuentro que se jugará en el Artés Carrasco el sábado 21 a las 16.00 horas.



CF LORCA DEPORTIVA - HUÉRCAL OVERA.

Además del encuentro entre almerienses y lorquinos, el CF Lorca Deportiva - Huércal Overa se jugará en el Artés Carrasco el domingo a las 17.00 horas. Una de las novedades estará en la grada, ya que la concejalía de deportes ha arreglado el ascensor que permitirá a personas con movilidad reducida acceder a la tribuna principa para poder ver los partidos, tanto del cuadro de Ibán Urbano como los del Lorca FC.

Otra novedad estará en el palco de honor, donde Hugo Issa, estará presidiendo su primer partido como máximo responsable del club. Junto a el, estará el resto de su directiva, que seguirán muy de cerca la evolución de los blanquiazules que no deben pinchar más para seguir la estela del líder, Mar Menor.

El equipo lorquino cayó derrotado ante Mazarrón y empató ante el Pulpileño por lo que deberán romper esa racha de dos partidos consecutivos sin ganar.

La principal baja estará en portería, donde Alberto Hortal tendrá que cumplir partido de sanción al ser expulsado ante el Mazarrón. Pablo Sanz, será el arquero titular. Luismi y Sergio Rodríguez llegan con cuatro amarillas a este partido por lo que si ven una quinta no podrán jugar el último partido de 2019 ante el Olímpico de Totana.



ÁGUILAS FC - UCAM B.

El Rubial vivirá su penúltimo partido de liga en 2019. Los de Paco Lorca llegan con las bajas de Juanjo y José Manuel, este último que se perderá los dos últimos partidos del año tras ser sancionado con dos encuentros el pasado fin de semana ante el Imperial al ver la roja por protestar al árbitro.

El técnico lorquino recupera a Perico que cumplió partido de sanción y buscará un once competitivo que pueda lograr una victoria en su terreno de juego y seguir ascendiendo posiciones en la clasificación general.

Los abonados del equipo costero podrán retirar dos entradas al precio de 5 euros cada una para animar a los suyos y ser el jugador número 12 desde la grada.

Carlos Pérez y Javi Piñero llegan con cuatro amarillas cada uno, por lo que si ven una quinta cartulina, no jugarán el último partido del año, también en casa ante el filial del Cartagena B.