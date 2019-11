Joaquín Flores y Roberto Torres no estarán en el palco

Ninguno de los dos responsables actuales de los equipos de fútbol en Lorca se sentará en el palco para presenciar el derbi entre CF Lorca Deportiva y Lorca FC que se jugará este domingo a las 17.00 horas en el Artés Carrasco.

Irene Jódar, edil de deportes del consistorio lorquino vivirá el primer derbi desde que accediera al cargo en la zona noble del estadio municipal, pero no estará acompañada ni por Joaquín Flores ni por Roberto Torres.

Flores ha indicado a esta redacción que no se ha sentado en toda la temporada en el palco y que no lo hará, ya que no es el responsable del club "sólo soy un intermediario y alguien que está trabajando por el bien de la entidad". Flores no se ha sentado en el palco desde el curso pasado tras la venta fallida a José Manuel Lago Lucio, y no lo hará durante el tiempo que está de interino esperando la llegada de Hugo Issa, quien podría cerrar su llegada a la entidad blanquiazul en las próximas semanas. De hecho se espera que el argentino esté en España el próximo 10 de diciembre, fecha en la que tendrá resuelta toda la documentación para su estancia en Lorca.

Por su parte, Roberto Torres tampoco se sentará en el palco ya que según ha indicado a DXT COPE "no entiendo porquë mi aficiön estä ubicada en grada lateral":

El curso pasado; el mandatario del Lorca FC ya estuvo en grada lateral viendo el partido con sus seguidores; acto que volverä a repetir este pröximo domingo: