Joaquín Flores "El objetivo de Rubiales es ayudar a los clubes pequeños"

Luis Rubiales, presidente de la RFEF quiere apoyar al fútbol modesto y quiere realizar diferentes iniciativas para que los equipos pequeños del fútbol español, puedan repartirse parte del pastel económico que genera el fútbol en España.

Tras la reunión celebrada ayer en la Liga de Fútbol Profesional, donde los equipos de Primera y Segunda División votaron "no" al cambio de formato de Copa del Rey y Supercopa de España, esta mañana, ha sido la RFEF quien se ha reunido con los equipos de la categoría de bronce del fútbol español y tercera división. Por parte de la FFRM han estado equipos como el CF Lorca Deportiva, representado por Joaquín Flores, el Lorca FC representado por Roberto Torres, el Águilas FC representado por Gaspar Campillo y el Atlético Pulpileño representado por su presidente Mariano Muñoz.



El objetivo de la RFEF es crear una Copa del Rey donde jueguen 128 equipos de Primera, Segunda, Segunda B, Tercera División y Territorial Preferente con eliminatorias a partido único hasta semifinales en casa del equipo de menor categoría.

Los 42 clubes de Primera y Segunda División no están de acuerdo en ese formato, salvo el FC Barcelona y el Real Madrid, tal y como adelantó el compañero de COPE, Isaac Fouto.

La LFP (ProLiga), ha realizado otra reunión paralela esta mañana con los clubes de Segunda B y Tercera División, donde Javier Tébar también les ha informado de la gestión de la competición y los procedimientos a llevar a cabo.

COPE ha podido hablar con el presidente del CF Lorca Deportiva, Joaquín Flores quien ha destacado, al término de la reunión que "nos ha convocado Luis Rubiales el presidente de la RFEF para explicarnos que quiere hacer durante los próximos años, sobrer Copa de Rey, subvenciones y tema de devolución de seguros sociales. Hay direncias entre la RFEF y la LFP, nos hemos llevado nuestra impresión, pero creemos que no va a ser fácil, que haya un acuerdo".

Rubiales sigue con la idea de mantener el nuevo formato de Copa, pero necesita que sea aprobado, algo que por el momento no tiene el acuerdo de los 42 clubes más importantes del país "ha expuesto su idea de copa, que no la tiene aprobada, pero el sigue insistiendo que es la mejor propuesta para los clubes modestos, sigue defendiendo esa postura". Para Flores, "es importante conocer también la idea de la otra parte, ya que ProLiga, también tenía una reunión esta mañana, teniendo las dos ideas, es más fácil decidir"

La RFEF ha convocado a los clubes y a la misma hora lo ha hecho también ProLiga (unión de clubes de Segunda B y Tercera División de la LFP), donde Javier Tébar, también ha dado a conocer su postura, que por el momento es contraria a la de la RFEF.

El presidente del CF Lorca Deportiva, ha destacado que también se ha hablado de la opción de que los finalistas de la Copa Federación de cada comunidad, puedan optar a Copa del Rey "es algo que no se había oído antes y que abre otra puerta. Todo lo que sea ayudar y colaborar con los equipos modestos es bueno"

Por último, el máximo mandatario del CF Lorca Deportiva también ha comentado que "Rubiales ha hablado de las subvenciones que recibidos todos los años, nos garantiza que no se pierde, pero el quiere aumentar la cantidad económica a percibir, a pesar de las trabas que le están poniendo, pero el sigue queriendo trabajar por los clubes modestos".



Objetivo, segundo puesto.

El presidente del CF Lorca Deportiva ha hablado de la buena dinámica que lleva el equipo, situado en segunda posición de la clasificación, siete puntos por encima del tercer clasificado, el Lorca FC y a siete puntos del líder el Yeclano Deportivo "hemos cogido una racha buena, creo que la segunda posición si la tenemos garantizada, no matemática, pero debemos no perderlo. Vamos a intentar apretar al Yeclano por si pincha, pero es difícil."



BASSELE deberá esperar.



Flores también ha hablado sobre el tema del reciente fichaje, el joven jugador senegalés Bassele, que no ha podido debutar por problemas burocráticos "Bassle llegó a Lorca porque los papeles estaban todos en regla tras inscribirlo en enero, pero parece ser que uno de los documentos que habíamos mandado a Senegal no estaba en regla y lo hemos tenido que volver a mandar. Para esta semana no estará, pero espero que para la próxima si pueda ser".



Otras reuniones

Tras la reunión, los presidentes de los clubes de la Región de Murcia estaban disfrutando de una ágape organizado por la RFEF y no se descarta que Flores y Torres, presidentes del CF Lorca Deportiva y Lorca FC mantengan alguna reunión para hablar de otras cuestiones "por aquí estamos todos, ahora hablaremos, pero vamos seguro que de algo hablaremos, bueno o malo, de algo hablaremos"