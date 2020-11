Irene Jódar "Me da pena y desconfianza lo que viene porque no se lo que es"

La gestión de Roberto Torres al frente del Lorca FC sigue dejando muchas dudas, ya que es poca o nula, la información que está aportando el empresario madrileño a los medios de comunicación (hasta el domingo no habrá una hipotética rueda de prensa), y por lo tanto nada llega a la afición y a los seguidores al fútbol de la ciudad de Lorca y menos al Ayuntamiento de Lorca. DXT Cope ha podido hablar con la edil de deportes del consistorio lorquino, Irene Jódar sobre los cambios que se están produciendo en el club, quien ha confirmado que los pocos detalles que conoce los tiene por medio de los periodístas ya que tras una pequeña conversación telefónica con el dueño del club "me dijo a groso modo lo que iba hacer, pero no me dejó detalles, le pedí por escrito una serie de datos y detalles que aún estoy esperando".

Irene Jódar ha lamentado la situación del fútbol en Lorca "cuando no es un equipo es el otro, y me da pena. Me da pena por el nombre de la ciudad que siempre tiene que estar saliendo en informativos por este tipo de situaciones".

Sobre la llegada de los nuevos encargados de la parcela deportiva indicó que "sólo se que Quique Pina hijo se haría cargo de la parcela de club, desde el Ayuntamiento necesitamos documentación y datos de las personas que se quedarán al día a día del equipo para un control interno, y esa documentación no me ha llegado aún."

Sobre el tema de las instalaciones deportivas, Jódar destacó que "pidieron entrenar por la tarde, pero tenemos todas las instalaciones ocupadas por el reparto que siempre se hace en pretemporada, le dijimos que no había campos disponibles y no se donde estarán entrenando. Sí nos comentaron que los partidos los jugarían en casa, en el Artés, pero no sabemos nada más".

Según ha podido saber DXT COPE LORCA, el equipo entrenará en Murcia, en el Campus Universitario de Espinardo y pretenden realizar una sesión en Lorca, los sábados por la mañana. El primer entrenamiento, se realizó este martes bajo la dirección de José Garijo, ex entrenador del Atlético Cabezo Torres Femenino. Actualmente, la plantilla cuenta con varios jugadores que recalan procedentes de equipos de la capital del Segura y donde continúa Sergio Noguera, portero del bloque anterior.