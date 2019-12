Hugo Issa "estamos muy contentos con el proyecto del Lorca"

El representante de jugadores argentino Hugo Issa ya habla abiertamente de su llegada al CF Lorca Deportiva. Issa, quien estuvo en el Artés Carrasco viendo un partido de los lorquinos en directo, está ultimando la llegada a España como venimos adelantando en DXT Cope.

El argentino quiere llegar a nuestro país para mediados de diciembre, tras solucionar los temas burocráticos que conlleva el desplazamiento y la estancia en Lorca, y que pretende ubicar su residencia en la Ciudad del Sol para gestionar este proyecto.

En el programa argentino "La oral deportiva" de Radio Ridavia de Argentina habla con el locutor (Marcelo) de manera abierta de su llegada al equipo lorquino "la camiseta es muy linda, es pareceida a la de Argentina, vamos a ver si podemos darle una nueva impronta, un nuevo empuje. Estoy muy entusiasmado con este proyecto, es algo personal, propio, estamos contentos"

Issa habla de la llegada de jugadores sudamericanos al club, destacando que "estamos ahora en mitad de temporada, no me parece apropiado la incorporación de jugadores ahora. Es posible fichar hasta el 31 de enero, estamos a tres puntos del equipo puntero y estamos peleando un posible ascenso, valoramos enormemente el aporte de un tipo de jugador argentino, pero tenemos las condiciones de un ascenso cerca. Los procesos llevan tiempo, aunque la respuesta es sí".

El sudamericano también habló del detalle de la libertad de pasaportes, "en esta categoría nos hay libertad de pasaporte, cosa que en segunda y en primera no sucede, por la cual también vemos con buenos ojos este tema".

Hugo Issa sigue hablando con Joaquín Flores para ultimar los flecos de su llegada al equipo lorquino, pagar una nómina y afrontar el pago de otras dos con los ingresos de la Copa del Rey. El peor capítulo económico de la historia del CF Lorca Deportiva está cerca de dar carpetazo.