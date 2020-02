Horarios de la Jornada 25 en Tercera División

La jornada 25 del grupo XIII de Tercera División presenta partidos importantes para los equipos de la comarca de Guadalentín. El líder del grupo, el CF Lorca Deportiva estará atento al partido que se jugará mañana a las 16.30 horas en el Mayayo entre el UCAM B y el Mar Menor, partido que se aplazó debido a un brote de gastroenteritis de los jugadores de Paco García. Si el equipo de San Javier es capaz de empatar o ganar ante los universitarios, recuperarían la primera plaza del grupo XIII y dejaría a los de Ibán Urbano en segunda posición.

Por este motivo, el partido ante El Palmar será importante, ya que los lorquinos no pueden volver a pinchar. El encuentro se jugará el domingo a las 12.00 horas en el Municipal de El Palmar y será baja el central argentino Tomás Baroni, que vio la cartulina roja el pasado fin de semana.

Sergio Rodríguez, aún no ha entrado en lista de convocados tras las últimas semanas en las que ha estado lesionado y se sigue pendiente de la evolución del jugador.

Tras perder ante el Mar Menor, quien ha quedado tocado ha sido el técnico Ibán Urbano. El planteamiento ante el cuadro costero no fue el más acertado y fue superado por su compañero, Paco García, obteniendo una justa victoria el cuadro de San Javier.

Bolo, Carrasco, Mussoni y Garre optarán a dos plazas en punta de ataque, y se espera que Robles entre en el centro de la zaga.



Antes de ese partido, a las 11.30 horas en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer de Cartagena, el Lorca FC pretende seguir con su buena racha de resultados, ya que encadena tres partidos sin perder, una suma de puntos que no le ha valido para recortar con los equipos de playoff que tampoco pinchan. Los de Victor Dus siguen necesitados de puntos, ya que se encuentran a nueve del cuarto, el Atlético Pulpileño que se está mostrando muy fuerte.

Alcorace podrá reaparecer tras el partido de sanción y se espera que Diego Ruiz pueda jugar este encuentro. El jugador está desvinculándose del Pulpileño y podría entrenar con sus nuevos compañeros antes del fin de semana. Ruiz llega en buena forma, tras disputar 12 partidos con los almerienses. Quien no podrá jugar será Barbero, el centrocampista que ha llegado del fútbol indio, y que sigue esperando la tramitación de la documentación.

Por último, el Águilas FC en plena fiesta de Carnaval jugará el domingo a las 12.00 horas ante Los Garres. Las Tejeras siempre es un campo complicado y los aguileños llegan muy necesitados a este partido ya que se encuentran a sólo un punto del descenso.

Este jueves jugarán ante el Otelul Galati de tercera división rumana para preparar el encuentro. Felipe Cano, deberá hacer cambios en el lateral zurdo, ya que no podrá jugar Grassi al ser expulsado el pasado fin de semana.

El lorquino Adri, ya está recuperado de un golpe en el pie y podría reaparecer en banda.