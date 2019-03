La hora de la verdad

Tras la jornada número 32 que se jugará este martes y miércoles en el grupo XIII de Tercera División, restarán diez jornadas para finalizar el curso regular. 30 puntos en juego que serán importantes para los ocho primeros clasificados que tendrán que redoblar esfuerzos para mantener o alcanzar las metas propuestas a principio de temporada.

El Yeclano Deportivo es el equipo que más ventaja tiene sobre el resto, actualmente once puntos sobre el CF Lorca Deportiva, pero no debe despistarse ya que aún restan tres meses de competición y partidos ante rivales directos que podrían hacer que se le diera la vuelta a la tortilla.

1º YECLANO DEPORTIVO. 69 PUNTOS.

El equipo de Sandroni jugará este martes en casa ante el Huércal Overa, para viajar a un campo complicado como es el de la Deportiva Minera el próximo domingo a la 17.00 horas.

Tras esos dos partidos recibirá en casa al Olímpico de Totana, afrontará una doble salida ante CD Algar y Jumilla B y recibirá en casa a otros de los equipos que luchan por la parte alta como es Churra.

Mar Menor en el Pitín, CD Cieza en casa, La Unión fuera, Lorca FC en La Constitución y UCAM Murcia B en El Mayayo completan el calendario, algo liviano a domicilio pero complicado en su terreno de juego.



2º CF LORCA DEPORTIVA. 58 PUNTOS.

El CF Lorca Deportiva por su parte afrontará esta semana dos partidos ante rivales directos. El primero de ellos el miércoles ante Churra, 21.00 horas en el siempre complicado municipal de la capital del Segura y el domingo 11.30 horas ante el Mar Menor de Palomeque en casa. Los lorquinos tienen el liderato a once puntos y no descartan el poder alcanzar al "todopoderoso" Yeclano Deportivo, pero no se deben descuidar de la pelea que le acecha por el retrovisor.

Tras esa doble cita, los de Sergio Sánchez viajarán a La Arboleja de Cieza para medirse al equipo espartero, siempre complicado en su terreno de juego. Una semana después reciben a La Unión Atlético y jugarán en el Artés Carrasco ante el Lorca FC como visitantes.

Siete días más tarde reciben a uno de los filiales más complicados del grupo, el UCAM Murcia B y viajaran a tierras mineras para medirse a la Minerva. Los Garres en casa, Ciudad de Murcia fuera, Mazarrón en casa y Muleño fuera, completarán el calendario con muchos "picos" de los de Sergio Sánchez.

3º CHURRA. 56 PUNTOS

El Churra quiere olvidar la derrota ante el FC Cartagena B por 5-0 y el mejor alivio para sus heridas será recuperar puntos ante el CF Lorca Deportiva en casa y el domingo ante el Atlético Pulpileño, equipo que llega en buena dinámica en los últimos partidos.

Los murcianos afrontarán dos encuentros de "Playoff" ante equipos que acumulan varias jornadas sin perder. Será una prueba de fuerza para el cuadro de Churra que pretende seguir haciendo historia en el grupo murciano y disputar su segunda fase de ascenso a Segunda B de forma consecutiva.

Tras estos dos "cocos", recibirá en casa al Huércal Overa y viajará al Llano del Beal para medirse a la Minera. Olímpico de Totana en casa, Yeclano en La Constitución, Jumilla B en su terreno de juego, CD Algar y Mar Menor a domicilio, CD Cieza en el Municipal de Churra y La Unión fuera, serán los rivales con los que complete en calendario regular. Muchos partidos "claves" para no despistarse

4º LORCA FC. 56 PUNTOS

También llega en dinámica positiva el Lorca FC de Jaime Pérez que tras ganar 1-3 ante el Mazarrón CF en un campo complicado como el Municipal de Mazarrón, presenta su candidatura a optar a todo en este tramo final de competición.

Los lorquinos tienen un calendario asequible esta semana, en la que sus máximos rivales se tienen que ver las caras entre sí. Si el equipo de la Ciudad del Sol no vuelve a las "andadas" de hace unos meses, podría aprovechar los enfrentamientos directos para acomodarse en una posición de playoff de la que ha estado lejos durante todo el curso. Este martes recibirán al Muleño a las 12.00 horas y el domingo cerrarán la semana ante el Imperial a las 16.30 horas en el Campus Universitario de Espinardo.

Tras estos dos partidos, tendrán en su terreno de juego la clave de la fase final. Recibirán a Águilas FC de Gaspar Campillo que ya sabe lo que es soprender en el coliseo lorquino al CF Lorca Deportiva, imponiéndose por 0-1. Viajará a Cartagena para jugar con el filial portuario y recibirá en el Artés al CF Lorca Deportiva en el derbi de la Ciudad del Sol.

Siete días más tarde tendrá otro partido complicado ante el Atlético Pulpileño y recibirá una semana después del Huércal Overa. Cerrará el curso jugando a domicilio ante la Minera, recibiendo al Olímpico de Totana, viajando a Yecla y jugando en casa ante el Jumilla B.

El fondo de armario de los lorquinos, que recuperan a Artigas y Dorrio, será importante para el tramo decisivo de la competición así como la aportación del delantero ecuatoriano Miguel Álvarez que está dejando buenas sensaciones en sus primeros partidos con la camiseta blanquiazul.

5º ATLÉTICO PULPILEÑO. 54 PUNTOS.

El Atlético Pulpileño es uno de los equipos más en forma de los últimos partidos. Los de Sebas López, tras un comienzo irregular se han colocado a sólo dos puntos del playoff de ascenso y con las ideas muy claras. Fuertes en el San Miguel de Pulpí y arañar puntos a domicilio. De los equipos de la parte alta, es de los que tienen un calendario más irregular.

Este martes jugarán ante Jumilla B y recibirán el domingo en casa a Churra, partido que se jugará a las once de la mañana.

Tras estos dos partidos los almerienses viajarán a El Pitin para jugar ante el Mar Menor y recibir una semana más tarde al CD Cieza. La Unión fuera de casa, Lorca FC en el San Miguel de Pulpí, UCAM B en el Mayayo, Minerva en tierras almerienses, Los Garres en Murcia, Ciudad de Murcia en casa y Mazarrón en el Municipal de Mazarrón serán los partidos con los que cerrarán la competición.

6º MAR MENOR. 53 PUNTOS

Los de Palomeque deberán estar muy atentos a sus próximos partidos si quieren llegar a final de competición con opciones reales de estar entre los cuatro primeros clasificados. Tras el pinchazo ante el Águilas FC, cerrarán la semana de tres partidos jugando en casa ante el Cartagena B mañana a las 12.00 horas y el domingo ante el CF Lorca Deportiva en el Artés Carrasco a las 11.30 horas.

Tras esos partidos jugará en casa ante el Atlético Pulpileño, dos citas estas últimas, que pueden marcar el rumbo de la nave de San Javier.

Tras esos enfrentamientos directos, el calendario se suaviza con Huércal Overa a domicilio, Minera en casa y Olímpico de Totana en el Juan Cayuela. La ventaja de los costeros reside en los tres partidos en casa que tiene en la recta final del calendario. Yeclano Deportivo, Churra y El Algar jugarán en El Pitín, mientras que a domicilio tendrá que jugar ante el Jumilla B y Cieza. Si llega con opciones a la recta final, su terreno de juego será una baza importante para cerrar el billete a los playoff.

7º ÁGUILAS FC. 52 PUNTOS

La victoria ante el Mar Menor le da alas para optar a los cuatro primeros puestos, tras un año muy irregular de los de Gaspar Campillo. Invicto en casa, lejos de El Rubial ha dejado muchas lagunas que le han hecho perder comba con los primeros puestos, y será precisamente a domicilio donde tendrá que mejorar su imagen para cerrar su presencia en el playoff.

La primera salida complicada será mañana ante el CD Cieza a las 17.30 horas, y cerrará la semana intensa de partidos el domingo a las 17.00 horas ante La Unión Atlético en casa. El mes lo cerrará en el Artés Carrasco ante el Lorca FC y siete días después recibirá en El Rubial al filial del UCAM Murcia. Minerva fuera, Los Garres en casa, Ciudad de Murcia fuera, Mazarrón en casa, Muleño fuera, Real Murcia B en casa y CD Algar fuera, serán los partidos con los que cerrará el curso regular.

Los aguileños tendrán que hacer un esfuerzo extra para poder reducir la distancia con los primeros puestos, y sobre todo, no perder ante los rivales directos.

8º UCAM MURCIA. 51 PUNTOS

Tras un inicio muy fuerte donde el filial universitario marcó distancias en la primera posición, el hecho de que Munitis empezara a contar con muchos efectivos del filial, hizo que los jóvenes valores murcianos se fueran desinflando poco a poco hasta alejarse de la zona privilegiada de la clasificación. El único filial que opta a un posible ascenso en el grupo XIII es uno de los equipos que peor calendario tienen para reducir distancias, ya que se tendrán que medir a cinco equipos directos en las once jornadas que restan.

Este domingo en casa reciben al Mazarrón, partido que se jugará a las 12.00 horas y cerrarán la semana el domingo ante el Muleño a las 20.30 horas. Tras esos dos partidos, llega un maratón de partidos ante rivales duros como el derbi ante el Real Murcia Imperial en casa, Águilas FC en El Rubial, Cartagena B a domicilio y CF Lorca Deportiva en el Artés Carrasco. Por si fuera poco ese "slalom" de rivales complicados, cerrará el mes de abril ante el Atlético Pulpileño en casa, y siete días después se medirá ante el Huércal Overa en El Hornillo. Cerrará el curso ante Minera en casa, Olímpico de Totana en el Cayuella y Yeclano Deportivo en el Mayayo.