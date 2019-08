Historias y detalles de más de 100 años de rivalidad

Este lunes, se ha presentado en la Casa de Cultura Paco Rabal el libro del historiador aguileño Pedro Francisco Sánchez Albarracín "Historia de una pasión : Los primeros Torneos y Veraniegos Águilas - Lorca (1951-1995)

En el acto han acudido personas vinculadas al fútbol aguileño y lorquino como es el caso de ex jugadores de los dos clubes, directivos y presidentes entre los que se encontraba Fernando Chavero, y el ex presidente del CF Lorca Deportiva Joaquín Flores.

Tras unas breves reseñas del libro, que hace repaso a las anécdotas y detalles de los derbis de la Comarca, se hizo una pequeña tetulia que contó con la presencia de Cayetano Montiel, compañero del diario La Opinión y Comarcal TV y los ex jugadores Felipe Cano y Gabi Buitrago, el ex árbitro Mateo Hernández y el ex entrenador Fernando Lillo que han realizado un repaso a diferentes anécdotas que ha dejado durante todos estos años, esos derbis tan calientes.

El acto también contó con la presencia de Juan Montiel Díaz, De la Rosa, Olivares, José García (Chapa) y otras personas que ha sido protagonistas de la historia del fútbol lorquino y aguileño.

El precio libro es de 12 euros y se puede adquirir en librerías de Lorca y Águilas.