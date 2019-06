Fin de semana histórico para el ciclismo lorquino

Este fin de semana Lorca vivirá un fin de semana histórico en ciclismo. La ciudad del Sol será testigo de la llegada de la prueba del Campeonato de España de Ciclismo en carretera para las categorías, élite y sub 23 femenina así como sub 23 masculina.

La primera prueba tendrá lugar el sábado por la mañana con salida a las 9.30 horas desde Archena, donde participarán las mejores promesas del ciclismo español. Los jóvenes sub 23 tendrán que realziar un recorrido de 157.8 km atravesando dificultades reseñables como el Alto de la Perdiz y la Subida a la Santa de Totana. Tras ese tramo se encarará un descenso que desembocará en las rampas del Castillo de Lorca, que se corona a 5 kilómetros de la meta y que está llamado a ser el punto clave y donde se decida la carrera.

La línea de meta estará situada en la Avenida Juan Carlos I, donde se espera la llegada de los corredores sobre las 13.30 horas.

Por la tarde será el turno para la categoría, élite femenina y sube 23, también con salida desde Archena pero con un recorrido en su parte central, diferente al de los chicos. En total será un recorrido de 120.7 km de distancia. Las dificultades montañosas serán el ascenso de la Santa de la Totana y el ascenso a la Fortaleza del Sol en Lorca, dnode se producirán los movimientos que decidan la nueva campeona de España absoluta en la Avenida Juan Carlos I. La salida de esta prueba está prevista a las 16.30 horas y la llegada sobre las 19.30 horas.

Lorca será protagonista del final de estas dos etapas pero hay que destacar un equipo para la historia, como es el formado por los componentes del Brócoli Mecánico Ciclista que competirán por primera vez en un Campeonato de España. Será la primera vez que un equipo de la ciudad del Sol tome la salida en la prueba élite donde se decide quien será el ganador del maillot con los colores de la bandera de España y donde estarán corredores importantes como Alejandro Valverde. La salida será desde Los Alcázares y la llegada en la capital murciana, una prueba que se desarrollará en la jornada del domingo.

El equipo de SAKATA estará formado por los lorquinos Francisco Daniel Mulero, Antonio Cánovas, Rosendo Márquez y Manuel Antonio García. La terna la completa Mariano Matas de Murcia y Gabriel Sánchez de Alhama, todos ellos dirigidos por el también lorquino Ramón García que estará auxiliado por Javier Sánchez.