Creer hasta el final

El Águilas FC no ha llegado fino al tramo final de la competición. El equipo de Gaspar Campillo se ha dejado parte de sus opciones para ser cuarto en los dos últimos partidos, donde ha empatado 1-1 ante el Mazarrón en casa y 0-0 ante el Muleño en el Curtis.

Dos resultados que le han relegado hasta la sexta posición, colocándose a tres puntos de Churra que sigue marcando la última plaza que queda libre para optar al ascenso.

Los aguileños llegaron con bajas importantes a Mula, como el caso de Rubén Primo, Juan y Peke que estaban sancionados. Los costeros disfrutaron de varias ocasiones para adelantarse en el marcador, pero no las aprovecharon, incluso Perico falló un penalti que pudo ser clave para recuperar el cuarto puesto.

Tras esos dos empates, los aguileños no dependen de sí mismos, ya que el Pulpileño se ha colocado quinto, a un sólo punto de Churra.

El Águilas FC deberá ganar sus dos partidos, ante Imperial en casa y ante el CD Algar, ya descendido en tierras cartageneras. Además de sumar dos triunfos, tiene que esperar un pinchazo de Churra que jugará en casa ante el CD Cieza y en tierras mineras ante La Unión.

Por su parte el Pulpileño jugará en casa ante el Ciudad de Murcia que se está jugando la permanencia y cerrará la temporada ante el Mazarrón FC que ya está salvado.