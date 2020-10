La Comisión Deportiva se reúne para aprobar la entrada de público en los recintos deportivos

La Comisión Especial de Deportes de la Dirección General de Deportes del Gobierno Regional se reúne este jueves para aprobar y dar luz verde a la entrada de aficionados a instalaciones deportivas. Desde el Gobierno de la CARM se hizo llegar un comunicado a los ediles de deportes de los diferentes municipios con equipos en categoría nacional, así como a los representantes de los equipos para hacerles llegar de forma oficial la decisión.

Irene Jódar, edil de deportes del Ayuntamiento de Lorca estará presente en la videoconferencia junto con representantes del CF Lorca Deportiva (Segunda B) y Ritec Balonmano Águilas (Primera Nacional).

En el caso de Primera Nacional de Balonmano, la competición ha arrancado con la disputa de algunos partidos para los representantes murcianos, que no tenían autorización para que sus aficionados entraran en los complejos deportivos, caso contrario de algunos equipos de la zona de Valencia que sí permiten un mínimo de aforo.

En el caso de fútbol, este fin de semana arranca la Segunda B con la misma particularidad. Mientras que en la Región de Murcia no existía ningún protocolo de acceso a los estadios, en comunidades como Andalucía, desde la Junta, se había dado luz verde a la entrada de 800 seguidores en los campos de Segunda División B.

La queja de los clubes de la Región no se hizo esperar y de ahí, la respuesta del gobierno autonómico, acelerando todos los trámites ante el inminente inicio de la competición.

De esta forma, se procederá a dar permiso a los clubes, para que siguiendo estrictos protocolos de seguridad (uso obligatorio de mascarilla, siempre sentados, dosificadores de gel hidroalcohólico, respetar distancia mínima de dos metros, y accesos independientes) puedan permitir un aforo reducido de aficionados en las gradas. Ese aforo en el estadio Artés Carrasco, con capacidad para 8.064 personas sería de 1.000 aficionados, que estarían ubicados en la grada principal del coliseo lorquino, con capacidad para 3.500 personas.

El Artés Carrasco, gracias al trabajo de la Concejalía de Deportes en pretemporada, cuenta con accesos independientes para aficionados, clubes y prensa, dosificadores de gel hidroalcohólico en zonas comunes, así como accesos independientes a las gradas.

De esta forma, en el primer partido de Liga en casa que jugará el CF Lorca Deportiva ante el Ejido 2012, el próximo domingo 25 de octubre a las 17.00 horas, se podría ver aficionados en las butacas del Artés