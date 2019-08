Carrasco "El Trofeo Playa y Sol siempre es importante para la afición y para el club"

El delantero del CF Lorca Deportiva, Andrés Carrasco indicó que llega con ganas a una nueva edición del Trofeo Playa y Sol "llegamos con ganas y queremos ganar. Es un trofeo importante para la afición y parar el club." El partido se jugará en el Hermanos Buitrago "hay que adaptarse si queremos lograr los objetivos durante la temporada y por lo tanto no hay excusa". Carrasco ha indicado que no son tres puntos, pero "es igual de importante que un partido de Liga" El atacante murciano llega de nuevo al equipo de la ciudad del Sol con la idea de "devolver todo el cariño que he encontrado" Sobre el inicio de competición ha indicado que "en todos los campos nos van a esperar con ganas, debemos demostrar que el objetivo es alcanzable y debemos pensar en Minerva que será un partido complicado ya que se han reforzado muy bien"